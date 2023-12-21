В Москве отменили салюты на Новый год и Рождество

Фото: iStock/Delpixart
Уже второй год подряд в Москве не будет салютов в новогоднюю ночь и на Рождество. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в столичной мэрии.
«На Новый год и Рождество Христово проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено», - рассказал источник.Напомним, в прошлом году в Москве запуск фейерверков также был отменен из-за проведения спецоперации. Такое решение было принято после проведенного голосования «Активном гражданине», где большинство москвичей поддержали отмену салютов.
Кроме этого, россияне планируют в новогодние праздники уделить время прогулкам по городу, своему здоровью, спорту, поиску подработок в праздничные дни, театру, а также изучению новых навыков и профессий.
Читайте также:
Психолог Малетина заявила о важности веры детей в Деда Мороза
Что подарить на Новый год 2024: топ лучших и самых неудачных новогодних презентов
Россияне назвали идеальные новогодние подарки
Элина Позднякова