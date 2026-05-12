В Москве ожидается нашествие комаров в ближайшее время

12 мая 2026, 17:05

Большое количество комаров появится в столичном регионе уже в ближайшее время. Такая ситуация типична для этого сезона. Об этом сообщил энтомолог Александр Каширский.





По его словам, в начале лета комаров всегда много, однако дальнейшее их число будет зависеть от погоды. В случае отсутствия дождей их станет меньше.





«В лужах, которые остались после таяния снега, уже есть личинки и куколки. Сейчас происходит похолодание, что немного замедлит развитие насекомых. Но при этом пойдут дожди, количество луж увеличится, а личинки, которые уже есть, не высохнут, что будет способствовать размножению», — уточнил Каширский в разговоре с Москвой 24.