В Москве ожидается «ночь великого дождя»
Синоптик Тишковец: в ночь на 14 ноября в Москве ожидается сильнейший ливень
В ночь на 14 ноября в Москве ожидается сильнейший с 1967 года ливень. Синоптик Евгений Тишковец заявил, что за «ночь великого дождя» выпадет объём воды, равный 290 Черкизовским прудам.
Как передаёт слова синоптика «Москва 24», 13 ноября на погоду повлияет циклон «Роми». Он принесёт дождь, которого в середине ноября не было почти 60 лет. Осадки начнутся после 16:00–17:00 мск. С 21:00 до 06:00 мск на каждый метр площади выпадет до 28 литров воды — до 54% месячной нормы.
«В старых границах Москвы (в пределах МКАД) это примерно 30 миллионов тонн воды, а по современным границам — до 70 миллионов тонн, что сопоставимо с объёмом примерно 290 Черкизовских прудов», — рассказал Тишковец.Отмечается, что до суточного рекорда не хватит всего полутора литров. При этом днём 14 ноября погода улучшится, местами ожидаются прояснения. 15 ноября выдастся относительно спокойным: выглянет солнце, осадки маловероятны.