В Москве ожидается «ночь великого дождя»

13 ноября 2026, 14:10

Синоптик Тишковец: в ночь на 14 ноября в Москве ожидается сильнейший ливень

Фото: Istock/Yury Karamanenko

В ночь на 14 ноября в Москве ожидается сильнейший с 1967 года ливень. Синоптик Евгений Тишковец заявил, что за «ночь великого дождя» выпадет объём воды, равный 290 Черкизовским прудам.





Как передаёт слова синоптика «Москва 24», 13 ноября на погоду повлияет циклон «Роми». Он принесёт дождь, которого в середине ноября не было почти 60 лет. Осадки начнутся после 16:00–17:00 мск. С 21:00 до 06:00 мск на каждый метр площади выпадет до 28 литров воды — до 54% месячной нормы.

«В старых границах Москвы (в пределах МКАД) это примерно 30 миллионов тонн воды, а по современным границам — до 70 миллионов тонн, что сопоставимо с объёмом примерно 290 Черкизовских прудов», — рассказал Тишковец.