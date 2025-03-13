Евдокия-плющиха 14 марта: почему в этот день нельзя стричь волосы и выходить из дома, народные приметы

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14 марта 2025 года православная церковь отмечает память святой Евдокии Илиопольской. В народе этот день известен как праздник Евдокии Свистуньи — с особыми традициями, приметами и обрядами, связанными с приходом весны. «Радио 1» расскажет, что можно и нельзя делать 14 марта и какие обычаи и приметы сопровождают этот день.
Кто такая святая Евдокия Илиопольская
Евдокия родилась во II веке в городе Илиополь (современный Ливан), во времена правления римского императора Траяна. Она была наделена внешней красотой и обаянием, которые использовала для собственной выгоды, ведя греховный образ жизни. Евдокия стала богатой, принимая поклонников из разных стран.
Однако её жизнь изменилась после того, как она случайно услышала чтение отрывка из Священного Писания, где шла речь о Страшном суде и Втором пришествии. Это откровение потрясло её, и она приняла решение кардинально изменить свою жизнь.
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Евдокия приняла крещение, раздала своё имущество бедным, отпустила рабов и ушла в монастырь. Она посвятила себя служению Богу и приобрела репутацию мудрой и доброй женщины.
После многих лет монашества Евдокия стала игуменьей монастыря и прославилась духовной мудростью. Согласно преданиям, она также обладала даром исцелять людей. Евдокия была казнена во времена гонений на христиан при императоре Антонине Пие, в 152 году. Её обвинили в колдовстве.
Традиции праздника Евдокии Свистуньи
В народе 14 марта также называют праздником Евдокии Свистуньи, потому что именно в этот день начинают ощущаться первые признаки весны. В старину крестьяне устраивали большие гуляния, пели песни и собирались на праздники, чтобы встретить тёплую погоду. На этот день приходилось начало подготовок к полевым работам — крестьяне искали помощников для предстоящих трудов.
Одной из традиций было подняться на крышу амбара или на пригорок и запеть: «Весна красна, что ты нам принесла? Красное личико!».
Ещё одно популярное народное название праздника — Авдотья Плющиха, что связано с тем, как весной снег тает и «плющит» землю.
Приметы Евдокию Свистунью
Погода 14 марта играла важную роль в народных приметах, поскольку её можно было использовать для предсказания будущих погодных условий и урожая. В этот день крестьяне внимательно следили за изменениями в атмосфере, чтобы понять, каким будет лето и осень.
- Тёплый ветер 14 марта предсказывал дождливое лето, а хорошая погода говорила о безосадочном и тёплом июне;
- снегопад в этот день был хорошим знаком для грибников;
- ветер к ночи усиливается — это знак того, что ожидается ненастье;
- снег с дождем — предвестие мокрого лета, а мороз и северный ветер — к холодному лету;
- если реки ещё не готовы разливаться, значит, в апреле трава будет появляться поздно.
Что можно и нельзя делать 14 марта
В день Евдокии Свистуньи есть свои народные традиции и ритуалы, которые помогут вам подготовиться к весне и привлечь удачу.
Что можно делать
На Евдокию существует традиция выпекать фигурки птиц из теста, символизирующих жаворонков. Эти печенья олицетворяют приход весны и новую жизнь. Ими принято угощать близких, а также развешивать на деревьях, чтобы весна скорее пришла.
Фото: istockphoto / lisaaMC
Снег, собранный в этот день, считается целебным. Талую воду рекомендуют давать детям и животным для крепкого здоровья. Также ей можно мыть полы в доме, чтобы избавиться от болезней и неприятностей.
Кроме того, 14 марта считается хорошим временем для благотворительности. Помогая нуждающимся, можно привлечь в свою жизнь благополучие и искупить прошлые ошибки.
Что нельзя делать 14 марта
В этот день не стоит строить серьезные планы — считается, что задуманное либо не сбудется, либо пойдет не так, как хотелось бы.
Не рекомендуется совершать крупные покупки, так как приобретенные вещи могут быстро испортиться или оказаться бесполезными.
Согласно народным поверьям, нельзя вредить ласточкам или разрушать их гнезда, чтобы не навлечь беду.
Пожилым людям советуют не выходить из дома до захода солнца, иначе это может привести к неприятностям.
Женщинам в этот день лучше не стричь волосы — есть поверье, что это может оттолкнуть любовь и внимание мужчин.
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Дайана Хусинова