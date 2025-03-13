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Евдокия-плющиха 14 марта: почему в этот день нельзя стричь волосы и выходить из дома, народные приметы

Фото: istockphoto / Leonid Ikan

Фото: istockphoto / Leonid Ikan

14 марта 2025 года православная церковь отмечает память святой Евдокии Илиопольской. В народе этот день известен как праздник Евдокии Свистуньи — с особыми традициями, приметами и обрядами, связанными с приходом весны. «Радио 1» расскажет, что можно и нельзя делать 14 марта и какие обычаи и приметы сопровождают этот день.

Кто такая святая Евдокия Илиопольская


Евдокия родилась во II веке в городе Илиополь (современный Ливан), во времена правления римского императора Траяна. Она была наделена внешней красотой и обаянием, которые использовала для собственной выгоды, ведя греховный образ жизни. Евдокия стала богатой, принимая поклонников из разных стран.

Однако её жизнь изменилась после того, как она случайно услышала чтение отрывка из Священного Писания, где шла речь о Страшном суде и Втором пришествии. Это откровение потрясло её, и она приняла решение кардинально изменить свою жизнь.

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Евдокия приняла крещение, раздала своё имущество бедным, отпустила рабов и ушла в монастырь. Она посвятила себя служению Богу и приобрела репутацию мудрой и доброй женщины.

После многих лет монашества Евдокия стала игуменьей монастыря и прославилась духовной мудростью. Согласно преданиям, она также обладала даром исцелять людей. Евдокия была казнена во времена гонений на христиан при императоре Антонине Пие, в 152 году. Её обвинили в колдовстве.

Традиции праздника Евдокии Свистуньи


В народе 14 марта также называют праздником Евдокии Свистуньи, потому что именно в этот день начинают ощущаться первые признаки весны. В старину крестьяне устраивали большие гуляния, пели песни и собирались на праздники, чтобы встретить тёплую погоду. На этот день приходилось начало подготовок к полевым работам — крестьяне искали помощников для предстоящих трудов.

Одной из традиций было подняться на крышу амбара или на пригорок и запеть: «Весна красна, что ты нам принесла? Красное личико!».

Ещё одно популярное народное название праздника — Авдотья Плющиха, что связано с тем, как весной снег тает и «плющит» землю.

Приметы Евдокию Свистунью


Погода 14 марта играла важную роль в народных приметах, поскольку её можно было использовать для предсказания будущих погодных условий и урожая. В этот день крестьяне внимательно следили за изменениями в атмосфере, чтобы понять, каким будет лето и осень.

  • Тёплый ветер 14 марта предсказывал дождливое лето, а хорошая погода говорила о безосадочном и тёплом июне;
  • снегопад в этот день был хорошим знаком для грибников;
  • ветер к ночи усиливается — это знак того, что ожидается ненастье;
  • снег с дождем — предвестие мокрого лета, а мороз и северный ветер — к холодному лету;
  • если реки ещё не готовы разливаться, значит, в апреле трава будет появляться поздно.

Что можно и нельзя делать 14 марта


В день Евдокии Свистуньи есть свои народные традиции и ритуалы, которые помогут вам подготовиться к весне и привлечь удачу.

Что можно делать


На Евдокию существует традиция выпекать фигурки птиц из теста, символизирующих жаворонков. Эти печенья олицетворяют приход весны и новую жизнь. Ими принято угощать близких, а также развешивать на деревьях, чтобы весна скорее пришла.

Фото: istockphoto / lisaaMC

Снег, собранный в этот день, считается целебным. Талую воду рекомендуют давать детям и животным для крепкого здоровья. Также ей можно мыть полы в доме, чтобы избавиться от болезней и неприятностей.

Кроме того, 14 марта считается хорошим временем для благотворительности. Помогая нуждающимся, можно привлечь в свою жизнь благополучие и искупить прошлые ошибки.

Что нельзя делать 14 марта


В этот день не стоит строить серьезные планы — считается, что задуманное либо не сбудется, либо пойдет не так, как хотелось бы.

Не рекомендуется совершать крупные покупки, так как приобретенные вещи могут быстро испортиться или оказаться бесполезными.

Согласно народным поверьям, нельзя вредить ласточкам или разрушать их гнезда, чтобы не навлечь беду.

Пожилым людям советуют не выходить из дома до захода солнца, иначе это может привести к неприятностям.

Женщинам в этот день лучше не стричь волосы — есть поверье, что это может оттолкнуть любовь и внимание мужчин.

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Совфед не поддержал законопроект об умерщвлении бездомных животных
Клишас: законопроект об умерщвлении животных в приютах противоречит Конституции
13 марта 2025, 15:24

Фото: iStock/ Anna-av

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что законопроект о защите людей от нападений бездомных животных, предусматривающий умерщвление кошек и собак в приютах, противоречит Конституции, из-за чего не может быть поддержан. Клишаса цитирует ТАСС.
«Решения Конституционного суда не подлежат пересмотру. Они обязательны для всех органов власти, включая федеральный парламент», — обратил внимание глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Проект предлагал исключить из закона норму, согласно которой животное после отлова, вакцинации и стерилизации необходимо отпускать на волю. Регионы могли бы сами устанавливать сроки их содержания в приютах, а потом усыплять гуманным способом. В настоящее время подобная мера допустима, лишь если животное мучается от неизлечимой болезни.

В 2024 году Конституционный суд заявил, что умерщвление животных — исключительная мера, которая направлена на предотвращение прямой угрозы человеку.

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Умерла автор музыки к фильмам «Чучело» и «Вертикаль» София Губайдулина: биография, личная жизнь, причины смерти композитора
13 марта 2025, 14:49

София Губайдулина (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Сегодня ночью в своем доме в немецком городке Аппен на 94-м году жизни скончалась выдающаяся композитор и уроженка Татарстана София Губайдулина. Ее имя стало знаковым в истории советской и постсоветской музыки, входя в знаменитую триаду композиторов второго авангарда. Чем известна Губайдулина расскажет «Радио 1».

София Губайдулина: биография, карьера


София Губайдулина родилась 24 октября 1931 года в Чистополе. В 1932 году ее семья переехала в Казань, где она начала свое музыкальное образование в музыкальной школе № 1 имени Чайковского. С 1946 по 1949 год она училась в казанской музыкальной гимназии по классу фортепиано, а затем, с 1949 по 1954 год, продолжила обучение в Казанской консерватории по специальности композиция. В 1954 году Губайдулина поступила в Московскую консерваторию, которую успешно окончила в 1963 году.

В 1969–1970 годах София Асгатовна работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки, расположенной в Музее имени Скрябина. Она также написала музыку к 25 фильмам, среди которых «Вертикаль» (1967), «Маугли» (мультфильм, 1971), «Человек и его птица» (мультфильм, 1975) и «Чучело» (режиссер Ролан Быков, 1983).

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В 1979 году на VI съезде композиторов ее творчество подверглось жесткой критике, и Губайдулина оказалась в черном списке семи отечественных композиторов, из-за чего на протяжении нескольких лет не могла выступать на радио и телевидении. С 1991 года она проживала в Германии. В 2011 году София Губайдулина была удостоена звания почетного гражданина Казани. В том же году был основан ежегодный фестиваль современной музыки ее имени — Concordia, на котором выступают известные российские и зарубежные композиторы и исполнители.

В 2022 году София Губайдулина была номинирована на премию «Грэмми» за свое произведение «Гнев божий», которое вошло в категорию «Лучшая современная классическая композиция». В январе этого года издание «БИЗНЕС Online» отметило Губайдину, включив ее в список 30 выдающихся композиторов в истории Татарстана.


София Губайдулина (Фото: РИА Новости/Алексей Курбатов)

Личная жизнь

София Асгатовна всегда предпочитала держать свою личную жизнь в тени. В молодости она вышла замуж за поэта Марка Александровича Ляндо, и в 1959 году у них родилась дочь Надежда. Из-за сложных бытовых условий родители решили отправить девочку к бабушке и деду в Казань, что стало для Софии тяжелым испытанием. Разлука с Надей оказала значительное влияние на её творчество, и тема жертвы ради выполнения миссии стала одной из центральных в её музыке. В итоге первый брак Губайдулиной распался.

Её вторым супругом стал пианист и музыкальный теоретик Петр Николаевич Мещанинов. Они официально зарегистрировали свои отношения в 1991 году и вскоре переехали в Германию, при этом сохранив российское гражданство.

Середина 2000-х годов оказалась для Губайдулиной временем глубоких утрат. В 2004 году от лейкемии скончалась её единственная дочь. К счастью, Надежда успела стать матерью двух сыновей — Ильи и Александра, а также бабушкой двух внуков — Дениса и Екатерины. В 2006 году, в возрасте 62 лет, ушел из жизни её второй муж.


Причины смерти


13 марта 2025 года София Асгатовна скончалась, трагическая новость была опубликована в пресс-службе мэрии Казани. Глава города написал много теплых слов о композиторе, назвав ее человеком-эпохой. Причина смерти 93-летней знаменитости не уточнялась.

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«Не хочу в инвалидное кресло»: Амаяк Акопян рассказал о серьезных проблемах со здоровьем
Амаяк Акопян: врачи предлагают миллионные операции из-за травмы позвоночника
13 марта 2025, 14:09

Амаяк Акопян (Фото: кадр из программы «С добрым утром, малыши!»)

Заслуженный артист России, иллюзионист Амаяк Акопян в беседе с «Абзацем» рассказал о своем здоровье и эмоциональном состоянии.
Акопян признался, что уже начался сезон, когда его старые травмы стали напоминать о себе. Начавшаяся весна «тревожит организм» артиста. По словам иллюзиониста, он пребывает в ужасном психофизическом состоянии и постоянно принимает обезболивающие.

«Я никогда не берёг себя. Врачи предлагают дорогие — миллионные — операции. У меня травма позвоночника, она требует ювелирной работы нейрохирурга — я опасаюсь за результат. Дело не в недоверии, а в страхе. Опыт моих страданий и печали мне подсказывает, что может быть хуже. Такие операции могут дать последствия, когда совсем нельзя ходить. Я не хочу в инвалидное кресло», — откровенничал Амаяк.

Акопян поделился, что все еще почти не покидает дом из-за мучающих его болей.

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Замглавы МЧС Курской области Припута снят с должности по итогам проверки
13 марта 2025, 14:09

Фото: istockphoto/

Заместитель начальника Главного управления МЧС по Курской области полковник Леонид Припута освобождён от занимаемой должности. В ведомстве он отвечал за вопросы, связанные с гражданской обороной.
Об этом сообщил РИА Новости источник, близко знакомый с ситуацией. Экс-заместител регионального управления МЧС появился в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия из-за совершения коррупционного правонарушения. Датой освобождения от должности Припуты указано 24 февраля, но основания увольнения на сайте МЧС не приводятся.

По словам собеседника агентства, причиной увольнения полковника могло стать неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, которое было выявлено в ходе инспекторской проверки, проведённой после вторжения ВСУ в Курскую область. Не исключена его причастность к делу о мошенничестве с «зубами дракона», пояснил источник.

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«Ждите»: в аккаунте Жириновского в соцсети Х появилось странное сообщение
В аккаунте Жириновского в соцсети появилось странное сообщение
13 марта 2025, 13:45

Фото: iStock/Aleksandr Potashev

В аккаунте бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского внезапно появилось странное сообщение о том, что скоро произойдет какое-то важное событие.
«В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите», — такое сообщение появилось в аккаунте Жириновского в соцсети Х.

Напомним, Владимир Вольфович скончался в апреле 2022 года. Ему было 75 лет.

Последнее сообщение в его аккаунте в соцсети Х было опубликовано летом 2023 года. Тогда в ЛДПР пояснили, что его взломали.

В 2016 году российский политик Владимир Жириновский передал капсулу с собственными предсказаниями на ближайшие 20 лет в Музей современной истории. Она будет вскрыта в 2036 году, чтобы проверить, сбылись ли его прогнозы. Жириновский утверждал, что в будущем исчезнут паспорта и пенсии, появятся поезда в вакуумных трубах, НАТО распадется, а Россия займет лидирующие позиции в мире.

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