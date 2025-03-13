Евдокия-плющиха 14 марта: почему в этот день нельзя стричь волосы и выходить из дома, народные приметы

14 марта 2025 года православная церковь отмечает память святой Евдокии Илиопольской. В народе этот день известен как праздник Евдокии Свистуньи — с особыми традициями, приметами и обрядами, связанными с приходом весны. «Радио 1» расскажет, что можно и нельзя делать 14 марта и какие обычаи и приметы сопровождают этот день.