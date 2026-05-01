Нарколог объяснил рост запоев и отравлений суррогатами на майских праздниках
Майские праздники традиционно сопровождаются ростом обращений за наркологической помощью — по нагрузке они сопоставимы с новогодними каникулами. Об этом рассказал врач-психиатр, нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев. Почему так происходит, пишет «Лента.ру».
Специалист считает, что проблема кроется в нескольких факторах: длинных выходных, изменении привычного распорядка дня и устойчивых сценариях отдыха, где алкоголь часто воспринимается как неотъемлемая часть. Психиатр отмечает, что главная проблема заключается не в отдельных эпизодах употребления, а в регулярном приеме алкоголя на протяжении нескольких дней подряд. Даже «лёгкие» напитки в таких условиях могут накапливать значительную дозу этанола. В условиях тёплой погоды, обезвоживания и снижения физической активности опьянение может усиливаться, а самоконтроль снижаться, что повышает риск острых отравлений, подчеркнул Исаев.
Суррогатные отравления, хотя и встречаются реже, чем в 90-е годы, могут участиться во время праздников из-за употребления несертифицированного алкоголя, покупки напитков «с рук» или потребления технических жидкостей у людей с зависимостью, указал эксперт.
Таким образом, сочетание длинных выходных, ослабленного контроля и сезонных факторов приводит к росту отравлений и обострений. Клинически важными симптомами остаются признаки отмены: тревога, бессонница, тремор и сердцебиение после нескольких дней употребления алкоголя. В таких случаях, как и при острых отравлениях, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, отметил нарколог.
