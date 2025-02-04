Загруженность дорог Подмосковья утром 4 февраля составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 4 февраля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, при этом наблюдаются заторы на одной федеральной трассе и тринадцати шоссе при движении по направлению к Москве, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону столицы отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали 878 тысяч машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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