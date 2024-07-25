В Москве ожидаются локальные грозы

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве сегодня, 25 июля, возможны грозы в отдельных районах.
«Но с ростом атмосферного давления облаков будет меньше, дожди уже не ожидаются. Дневная температура пятничного дня в Москве — 23-25°С», — добавил в беседе с RT Леус.
А другая природная стихия покинула Тайвань и направляется в сторону Китая. Речь идёт о тайфуне «Гаэми». Отмечается, что после его прохождения через регион погибли два человека, так как проливные дожди и сильные порывы ветра продолжали обрушиваться на остров. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на «phys.org», за день до этого из-за шторма на Тайване были отменены некоторые из своих ежегодных военных учений, закрыты школы и офисы, а также эвакуированы люди из районов с высоким риском и оползнями.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что образовавшиеся смерчи на юге России будут лишь усиливаться.
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