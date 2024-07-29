В Москве ожидаются сильные дожди и гроза

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала сильные дожди и грозу в Москве.
«Всё время погоду будет определять область пониженного атмосферного давления. Завтра мы будем вблизи центра циклона и давление будет довольно низкое — 735 мм рт. ст. Что касается погоды, наиболее ненастным будет сегодняшний день, мы ждём сегодня днём местами сильные дожди, возможно, грозы. И температура воздуха невелика, где-то 20-22°С», — прокомментировала в беседе с RT специалист.
До этого сообщалось, что в Кемерове велосипедиста ударила молния.
«Мужчина, 30 лет, после удара молнии был госпитализирован, находится в состоянии средней степени тяжести», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы Кузбасского центра медицины катастроф.
Ранее стало известно о том, что грозовой электрический разряд угодил в жилой дом в селе Подберёзники Коломенского района.
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