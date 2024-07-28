Молния ударила в жилой дом в Подмосковье

Фото: istockphoto/ljphoto7
После того, как молния попала в трёх человек в парке «Патриот», стихия отметилась ещё в одном месте Подмосковья. На этот раз грозовой электрический разряд угодил в жилой дом в селе Подберёзники Коломенского района.
Хозяйка усадьбы в этот момент была на улице, сообщает телеграм-канал SHOT. От удара молнии дом загорелся. Подъехавшие пожарные приступили у тушению огня, однако мансарда к тому времени уже полностью сгорела. Гроза продолжается в Москве и некоторых районах области.
Ранее молния попала в трёх человек в подмосковном парке «Патриот». Инцидент произошёл неподалёку от Главного храма Вооружённых сил России. Пострадали женщина и двое мужчин. Женщина затем сразу поднялась, а представители сильного пола остались лежать на земле. Их госпитализировали с диагнозом «поражение электричеством».
Читайте также:
В подмосковном парке «Патриот» молния ударила в трёх человек
В США молния ударила в 50 христиан
На юге Азербайджана молния убила двух пограничников
Александр Бойцов