В Москве по делу о мошенничестве арестован топ-менеджер «Телеспорт груп»

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В Москве по делу о мошенничестве задержан генеральный директор компании «Телеспорт груп» Пётр Макаренко. Гагаринский районный суд столицы избрал ему меру пресечения в виде содержания под домашним арестом.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, таким образом было удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования. Срок домашнего ареста составит 30 суток, то есть до 4 мая. Также сотрудники пресс-службы судебного органа уточнили, что Макаренко предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальная санкция, предусмотренная этой статьёй, составляет до десяти лет лишения свободы.
АО «Телеспорт груп» (TeleSport Group) является крупнейшим российским оператором на рынке спортивного маркетинга. Компания специализируется на привлечении спонсоров и поиске рекламодателей для федераций и чемпионатов по разным видам спорта как в России, так и за её пределами. Также фирма выступает в качестве одного из основных покупателей прав на телевизионный показ различных спортивных соревнований.
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Александр Бойцов