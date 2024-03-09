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В Москве полицейских перевели на усиленный режим из-за возможного теракта

09 марта 2024, 14:58
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

В Москве сотрудников полиции перевели на усиленный режим несения службы в связи с информацией о возможном теракте, сообщает телеграм-канал «Baza».
Прежде посольство США сообщило, что в ближайшие двое суток в Москве экстремисты планируют атаки.

По информации портала, количество транспорта и личного состава увеличено в два раза. В некоторых местах скопления граждан установлены рамки с металлоискателями.


Также сообщается, что в составе патруля должна присутствовать сотрудница женского пола, чтобы досматривать женщин.

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#сша
#военные
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#посольство
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CNN: В США в 2022 году обсуждали возможный ядерный удар России по Украине
09 марта 2024, 15:09

Фото: istockphoto/IG_Royal

В 2022 году США узнали об обсуждении в России применения ядерного оружия в ходе украинского конфликта. Это привело к проработке ответной реакции американской стороны.
Об этом пишет издание CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в президентской администрации. По их словам, такой вывод был сделан не только на основе предположений, но и после тщательного изучения и анализа ситуации, а также после получения важнейших разведывательных данных. Один из собеседников издания подчеркнул, что эти предположения «не были чисто гипотетическими».

С конца лета и до декабря 2022 года Государственный совет США провёл несколько заседаний, на которых обсуждались ответные меры Вашингтона в случае, если Россия решится на применение тактического ядерного оружия. Кроме того, Соединённые Штаты тайно связались со своими ключевыми союзниками, а также Индией и Китаем и через них уведомили о своих опасениях Москву. Госсекретарь Энтони Блинкен связался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В Вашингтоне считали, что Россия может пойти на нанесения ядерного удара в случае окружения или какого-либо катастрофического поражения в ходе боевых действий. Уровень тревожности повысился после отхода российских войск из Херсона. Однако с тех пор в США не заметили никаких признаков подготовки к нанесению ядерного удара. Риск снизился вместе с уменьшением динамики на поле боя, а напряжение спало, отмечается в публикации.

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#сша
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#меры
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#ядерное оружие
#украина
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Над Белгородской областью сбили беспилотник
ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
09 марта 2024, 14:57

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Средства противовоздушной обороны днем 9 марта сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, передает РИА Новости.

«Девятого марта, около 14:15 по московскому времени, была предотвращена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением воздушного беспилотного летательного аппарата на объекты на территории России. Украинский беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области», — заявили в военном ведомстве.
Ранее также сообщалось о том, что противовоздушная оборона успешно отразила крупномасштабную атаку дронов ВСУ на южные регионы в течение ночи.

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#всу
#рф
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Россиянин бросил возлюбленную 8 Марта и получил удар ножом от ее матери
Baza: в Екатеринбурге женщина ударила ножом бросившего ее дочь 8 Марта мужчину
09 марта 2024, 14:21

Фото: iStock/artolympic

Пожилая женщина из Екатеринбурга нанесла ножевое ранение возлюбленному своей дочери за то, что он разорвал отношения с ней отношения 8 Марта. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
Кроме того, разъяренная женщина повредила в квартире водопроводную трубу, из-за чего несколько квартир оказались затоплены.

По информации портала, россиянка решила выяснить с мужчиной отношения из-за того, что он расстался с ее дочерью в Международный женский день. Пенсионерка устроила скандал, стала избивать потерпевшего, а затем нанесла удар ножом.

Полиция возбудила уголовное дело.

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#полиция
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#россия
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В Китае предупредили об угрозе распространения «болезни Х»
09 марта 2024, 14:09

Фото: istock / Nastco

Пандемии можно избежать, однако угроза глобального распространения «болезни Х» продолжает расти. Об этом сообщила глава Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Вана Хэшэна.
Спровоцировать распространение инфекции может глобальное потепление и передача бактерий от одного вида к другому, уверены китайские ученые.

Прежде сообщалось, что «болезнь Х» может быть итогом разработки ученых, однако риска утечки вируса из лабораторий в настоящее время исключен.

Прежде Вирусолог Альтштейн объяснил, почему России не грозит эпидемия сибирской язвы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ученые
#эпидемия
#болезнь
#штамм
#вирусолог
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Названо оружие, которое спасло ростовчан от массовой атаки дронов ВСУ
Матвийчук: От удара дронов ВСУ Ростов могли спасти «Тор» и «Бук»
09 марта 2024, 13:58

Фото: iStock/Naypong

Зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Тор» и «Панцирь» предположительно предотвратили массированные атаки дронов ВСУ в Ростовской области, утверждает военный аналитик Анатолий Матвийчук.
Эти системы, по его словам, способны отслеживать и атаковать множество воздушных целей. В ходе разговора с NEWS.ru, он подчеркнул, что вероятно именно они сбили 41 украинский дрон, которые атаковали регион ночью.

По словам Матвийчука, запас ракет в этих комплексах достаточен для уничтожения не только указанных 41 БПЛА, но и еще большего числа. Кроме того, радары этих систем могут обнаруживать и отслеживать десятки воздушных целей, по крайней мере, от 20 до 30, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона успешно отразила самую крупномасштабную атаку дронов ВСУ на южные регионы в течение ночи.

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#регионы
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#пво
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В Приморье водитель нецензурно оскорбил ветерана СВО без ноги
09 марта 2024, 13:48

Фото: iStock/fortton

Ветерана СВО оскорбил водитель иномарки, который припарковал машину на место для инвалидов. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.
По информации портала, лишившийся в зоне СВО ноги ветеран, приехал в торговый центр. На парковке он увидел, как на инвалидное место паркуется водитель иномарки. Военнослужащий сделал мужчине замечание. В ответ, водитель «Тойоты» нецензурно выразился в адрес ветерана боевых действий.

Отмечается, что солдат потерял ногу в ходе тяжелых боев за Угледар.

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#вс рф
#угледар
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В квартире в Ленобласти нашли труп подростка с пакетом на голове
09 марта 2024, 13:24

Фото: istock / Motortion

Труп 15-летнего подростка с мешком на голове нашли в жилом доме в деревне Малое Верево, Ленинградской области.
Причины смерти пока неизвестны, сообщили источники издания «Известия» 9 марта.

Бабушка парня нашла его мертвым в квартире на Киевском шоссе 7 марта. По данным источника, явных признаков насильственной смерти не выявлено. Рядом с телом парня был обнаружен аэрозольный баллон освежителя воздуха.

Известно, что юноша жил в неполной семье и его опекуном была работающая 54-летняя бабушка.

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#тела
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90 лет со дня рождения Гагарина: загадочная гибель космонавта и рассекреченное личное дело
90 лет назад родился Юрий Гагарин: что известно о первом космонавте
09 марта 2024, 13:20

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

9 марта 1934-го года в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР родился Юрий Гагарин. О жизни первого космонавта уже неоднократно писали, снимали биографические фильмы, однако некоторые факты стали известны лишь полтора года назад, когда его личное дело было рассекречено. Об интересных деталях из жизни Гагарина и его историческом полете в космос, читайте в материале «Радио 1».

Гагарин едва не погиб перед отправкой в космос


12 апреля 1961 года лётчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полёт в космическое пространство. Во время подготовки полета в космос, произошло девять внештатных ситуаций. Если бы помехи не были обнаружены вовремя, они бы стоили Гагарину жизни. Самыми опасными были неполадки, которые возникли уже тогда, когда Гагарин находился на борту.

Сначала с запозданием несколько секунд отключился жидкостный ракетный двигатель третьей ступени. Это привело к тому, что капсула с космонавтом летела бы на 22 м/с быстрее, чем рассчитывали проектировщики, а орбита была выше, чем ожидалось.

Космонавта к тому времени уже усадили в кабину и задраили люк. Однако датчики показали, что капсула не герметична. Взлетать с такой вводной — верная смерть. Крышку спешно вскрыли и по новой закупорили. На этот раз она встала плотно.


Личное дело Гагарина рассекретили всего полтора года назад


Под грифом «совершенно секретно» были все сведения, которые относились к первому космическому полету. Космонавты давали подписку о неразглашении, и не употребляли слово «ракета» во время переговоров.

По инициативе Роскосмоса личное дело Гагарина было рассекречено в 2022 году. Одним из ранее неизвестных фактов было то, что старшая дочь Гагарина Елена родилась 10 апреля 1959 года, хотя во всех биографических данных самой Елены до этого указывали 17 апреля. Эксперты предполагают, что дело не в механической ошибке, а намеренном сокрытии данных с целью безопасности.

Также впервые стало известно, что Гагарин в 1960-ом году вступил в партию. Власти прежде не отрицали его партийность, но конкретная информация была засекречена.

Звания подполковника и полковника Гагарин также получил досрочно, свидетельствуют данные документа.

Причина смерти Гагарина


Юрий Гагарин погиб 27 марта в небе над Владимирской областью при выполнении полета на учебно-тренировочном истребителе МиГ-15УТИ вместе с летчиком-инструктором Героем Советского Союза Владимиром Серегиным.
Причина авиакатастрофы неизвестна.

Результаты проведенного расследования гласят, что истребитель сорвался в штопор и в режиме пикирования упал на землю. Летчик и космонавт Алексей Леонов связывает авиакатастрофу со столкновением с метеозондом, однако официального подтверждения этой версии нет.

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#космос
#лётчик
#космонавт
#ракета
#космонавты
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Казахстан подтвердил данные о двух преступниках, готовивших теракт в России
Казахстан подтвердил гражданство двух ликвидированных в России террористов
09 марта 2024, 12:41

Фото: iStock/zabelin

Казахстан подтвердил гражданство своих граждан, участвовавших в попытке теракта в России, которую предотвратили российские силовые структуры, сообщает комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана.
Согласно официальному заявлению ведомства, два гражданина Казахстана были ликвидированы в результате проведенной операции в России. Их казахстанское гражданство и поездка в РФ были подтверждены.

В настоящее время проводится досудебное расследование по данному инциденту, в рамках которого активно казахские спецслужбы активно сотрудничают с ФСБ России. Дальнейшая информация о происшествии не разглашается в соответствии с законодательством.

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