В Москве полицейских перевели на усиленный режим из-за возможного теракта

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В Москве сотрудников полиции перевели на усиленный режим несения службы в связи с информацией о возможном теракте, сообщает телеграм-канал «Baza».
Прежде посольство США сообщило, что в ближайшие двое суток в Москве экстремисты планируют атаки.
По информации портала, количество транспорта и личного состава увеличено в два раза. В некоторых местах скопления граждан установлены рамки с металлоискателями.
Также сообщается, что в составе патруля должна присутствовать сотрудница женского пола, чтобы досматривать женщин.
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По информации портала, количество транспорта и личного состава увеличено в два раза. В некоторых местах скопления граждан установлены рамки с металлоискателями.
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Анастасия Хохлова