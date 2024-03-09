Казахстан подтвердил данные о двух преступниках, готовивших теракт в России

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Казахстан подтвердил гражданство своих граждан, участвовавших в попытке теракта в России, которую предотвратили российские силовые структуры, сообщает комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана.
В настоящее время проводится досудебное расследование по данному инциденту, в рамках которого активно казахские спецслужбы активно сотрудничают с ФСБ России. Дальнейшая информация о происшествии не разглашается в соответствии с законодательством.
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