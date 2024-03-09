Казахстан подтвердил данные о двух преступниках, готовивших теракт в России

На пресс-конференции, где присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, переводчик-синхронист столкнулся с трудностями и не смог нормально перевести вопросы журналистов, а также слова Эрдогана для Зеленского.