В Москве после осенне-зимнего периода промыли больше тысячи памятников — Бирюков

11 мая 2026, 18:20

В Москве завершилась промывка более 1,1 тыс. памятников после осенне-зимнего сезона. Работы организовали специалисты комплекса городского хозяйства.





Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. После наступления устойчивой плюсовой температуры круглосуточно коммунальщики приступили к комплексной очистке монументов. Каждый объект обрабатывался по индивидуальной технологии, с учётом материала изготовления и текущего состояния.



При необходимости задействовались автовышки и поливомоечные машины. Титановые памятники очищались нейтральным раствором, гранитные — специальными составами для удаления солевых разводов. Все средства экологичны и щадят поверхность.



Процесс включал несколько этапов — осмотр на предмет повреждений и ржавчины, промывку водой, нанесение вспененного раствора (выдерживается десять минут), смывку сильной струёй и финальную сухую протирку. С апреля по октябрь монументы промывают регулярно — раз в месяц, а при сильных загрязнениях (например, из-за погоды) — каждые две недели.



