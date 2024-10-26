Заммэра Бирюков: реабилитацию Школьного озера провели в Зеленограде

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Реабилитация Школьного озера проведена в Зеленограде, проинформировал заммэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков. Чиновник уточнил, что работы проводились сотрудниками Комплекса городского хозяйства.
«Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, в теплое время года наблюдалось активное цветение акватории, из-за естественных причин произошла эрозия железобетонных плит, укрепляющих береговую полосу», — пояснил Бирюков.Заммэра добавил, что в 2024 году планируется обновить больше 20 прудов, сотрудники регулярно обследуют столичные водоемы.
Ранее сообщалось, в каком столичном округе появится жилой квартал.
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Никита Кротов