В Москве рассказали о ходе строительства станции метро «Корниловская»

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В Москве приступили к пусконаладочными работам тягово-понизительной подстанции на станции «Корниловская» Троицкой линии метро. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что на станции активно ведутся работы по устройству инженерных сетей. Проект содержит 54 разные инженерные системы и порядка 3,7 тысяч единиц основного оборудования. Тягово-понизительная подстанция, на которой начали пусконаладку, состоит только из комплектующих российского производства.
В настоящее время специалисты уже разместили основное оборудование и выполняют его обвязку кабельно-проводниковой продукцией.
По словам Ефимова, на следующем этапе работ будет проведено испытание высоковольтного и силового оборудования.
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В настоящее время специалисты уже разместили основное оборудование и выполняют его обвязку кабельно-проводниковой продукцией.
По словам Ефимова, на следующем этапе работ будет проведено испытание высоковольтного и силового оборудования.
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Анастасия Чинкова