В Москве рассказали о ходе строительства станции метро «Корниловская»

«Есть очень большие надежды, что конференция будет интересной, полезной и результативной для всех участников. (…) Надеюсь, что конференция поможет нам наметить новые пути для развития ракетостроения и наладить партнёрские связи со всеми участниками», — сказал гендиректор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков.

