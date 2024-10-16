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В Москве рассказали о ходе строительства станции метро «Корниловская»

Ефимов: пусконаладочные работы начались на станции метро «Корниловская»
16 октября 2024, 11:53
Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

В Москве приступили к пусконаладочными работам тягово-понизительной подстанции на станции «Корниловская» Троицкой линии метро. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что на станции активно ведутся работы по устройству инженерных сетей. Проект содержит 54 разные инженерные системы и порядка 3,7 тысяч единиц основного оборудования. Тягово-понизительная подстанция, на которой начали пусконаладку, состоит только из комплектующих российского производства.

В настоящее время специалисты уже разместили основное оборудование и выполняют его обвязку кабельно-проводниковой продукцией.



По словам Ефимова, на следующем этапе работ будет проведено испытание высоковольтного и силового оборудования.

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«Вишенка на торте»: Синоптик рассказал о погодном сюрпризе для москвичей
Синоптик Варакин: начиная с воскресенья москвичей ждет теплая порция воздуха
16 октября 2024, 12:17

Фото: iStock/Valery Bocman

Календарь показывает середину октября. Москвичи и жители области, кажется, видели все: солнце, дождь, снег... Чего ожидать от погоды дальше?
Начальник ситуационного Центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что конец недели, включая выходные, по температуре будет определенно осенним.

«Температура соответствует климатической норме. Будет облачная погода, но без осадков. Может, 17 октября на северо-востоке и юго-востоке пройдет слабенький дождик, но только две-три капли. Ночные заморозки ожидаются с четверга на пятницу и с пятницы на субботу, примерно -4, -6 градусов», — сообщил синоптик.

Однако, по его словам, унывать не стоит, потому что следующая неделя готовит для нас теплый сюрприз.

«Вишенка на торте: начиная с воскресенья, половина следующей недели пропитается теплой порцией воздуха. Температуры будут 7, 9 градусов днем, и ночные часы будут теплыми: от 2 до 6 градусов. Ощутим комфортную погоду без осадков», — поделился прогнозом Варакин.

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#прогноз погоды
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В Дубне стартовала конференция по авиации и ракетостроению
16 октября 2024, 12:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Первая всероссийская научно-техническая конференция имени А. Я. Березняка «Новые горизонты отечественной авиации и ракетостроения» открылась на площадке особой экономической зоны «Дубна», сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Организатором конференции выступило государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка.

«Есть очень большие надежды, что конференция будет интересной, полезной и результативной для всех участников. (…) Надеюсь, что конференция поможет нам наметить новые пути для развития ракетостроения и наладить партнёрские связи со всеми участниками», — сказал гендиректор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков.
В конференции принимают участие представители оборонных предприятий России, в том числе концерна ВКО «Алмаз-Антей», Федерального научно-производственного центра «Титан-Баррикады» и др.

Как отметил глава округа Дубна Максим Тихомиров, конференция будет проходить четыре дня и завершится 18 октября.

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#конференция
#военная техника
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Названы вакансии для пенсионеров с самыми высокими зарплатами в России
Водители, продавцы и упаковщики вошли в топ вакансий для пенсионеров по зарплате
16 октября 2024, 11:53

Фото: istock/SeventyFour

Профессии с большим количеством открытых вакансий, которые доступны и для пенсионеров изучили специалисты платформы по поиску работы. Самая большая доля вакансий среди водителей, продавцов и упаковщиков, приводит данные анализа RT.
В III квартале 2024 года самая большая доля вакансий была у водителей-экспедиторов. Средняя зарплата для этой должности составила 109 467 рублей в месяц при полной занятости.

Среди популярных профессий, где чаще всего ищут сотрудников, в том числе среди пенсионеров, также оказались упаковщики и продавцы. Вакансии упаковщиков составили 3% от общего числа предложений для пенсионеров. Средняя зарплата упаковщиков — 115 385 рублей в месяц при полном рабочем дне. Эта работа оказалась одной из самых высокооплачиваемых.

Вакансии продавцов составили 1,9% от общего числа предложений с пометкой «для пенсионеров». Средняя зарплата для продавцов составляет 47 852 рубля в месяц.

Среди самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров также оказались стикеровщики склада. Средняя зарплата на этой позиции 125 тыс. рублей в месяц. За год зарплата выросла на 66%.

Профессия риелтора также остается одной высокооплачиваемой. Здесь средняя оплата труда составляет 124 236 рублей в месяц, хотя реальный доход зависит от комиссий и премий.

Упаковщики заняли третье место по высокой зарплате. Работодатели предлагают в среднем 115 385 рублей в месяц при полном графике. За последний год зарплата упаковщиков выросла вдвое, что указывает на высокий спрос на эту категорию работников, особенно в условиях роста онлайн-торговли и развития маркетплейсов, пишут аналитики.

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#деньги
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Подмосковье вошло в топ-10 по заявкам на конкурс «Моя страна — моя Россия»
16 октября 2024, 11:50

Фото: пресс-служба конкурса «Моя страна — моя Россия»

Московская область вошла в десятку регионов-лидеров по количеству заявок на ХХI всероссийский конкурс проектов социально-экономического развития территорий «Моя страна — Россия», сообщает пресс-служба конкурса.
«От Подмосковья в ХХI сезоне проекты на конкурс «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» представили 1824 участника. Всего в текущем году на конкурс было отправлено 55 тысяч 321 заявка из всех регионов России, а также из девяти других стран, в числе которых Китай, Беларусь, Таджикистан и Казахстан», — говорится в сообщении.
Возраст участников конкурса — от 14 до 35 лет, от них принимаются проекты в 12 номинациях. Кроме того, есть одна номинация для участников до 13 лет. Наиболее популярной оказалась номинация «Моя педагогическая инициатива» — на неё подано 17 369 заявок. На второе место по популярности вышла номинация «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» (8 161 заявка), а третье место заняла номинация «Моя гостеприимная Россия» (7 371 заявка).

Награждение победителей состоится в декабре.

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

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#проекты
#московская область
#подмосковье
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В Ивантеевке 19 октября состоится образовательное представление «Гореть звездой»
16 октября 2024, 11:39

Фото: iStock/stefanamer

В Ивантеевке Пушкинского городского округа во Дворце спорта «Олимп» 19 октября в 11:00 покажут образовательное представление «Гореть звездой», направленное на популяризацию необходимости оказания первой помощи нуждающимся и обучиться этому на практике. Об этом сообщает «Российское общество первой помощи».
Мероприятие приурочено ко Всемирному дню «Запусти сердце» и проводится при поддержке Министерства здравоохранения, Национального совета по реанимации и «Российского общества первой помощи».

В команде задействованы дети от четырех лет, а также ученики школ, волонтеры, преподаватели и инструкторы первой помощи.

В рамках мероприятия гости смогут увидеть спектакли и выступления на тему оказания первой помощи, принять участие в обучающем флешмобе, где почти сто инструкторов синхронно проведут алгоритм сердечно-легочной реанимации. Прийти могут все желающие. Ограничений по возрасту нет.

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#сво
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В России хотят изменить госгарантии оказания бесплатной медпомощи
16 октября 2024, 11:15

Фото: iStock/megaflopp

В России собираются внести изменения в государственные гарантии предоставления бесплатной медицинской помощи. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что Минздрав России впервые выступил с инициативой установить нормативные объёмы посещений центров здоровья в профилактических целях. В частности, в предстоящем году планируется охватить 5% работающего населения, что составляет порядка 3,2 миллиона россиян. На реализацию данных целей собираются выделить 4,4 миллиарда рублей.

Сейчас производится общественное обсуждение проекта изменений госгарантий. В его рамках определяются нормы финансирования из средств ОМС на одну услугу, а также перечень и количество услуг, которые может получить средний застрахованный по полису.

Предварительно, проект предполагается увеличение госгарантий на 17,6% по сравнению с этим годом.

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#омс
#проект
#изменения
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В Павловском Посаде провели благотворительный аукцион осенних заготовок
16 октября 2024, 10:54

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Ежегодный благотворительный аукцион осенних заготовок «Вклад ветеранов в Победу над укрофашизмом» состоялся в Центральной библиотеке Павловского Посада, на нём удалось собрать более 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
На аукционе можно было приобрести домашние соленья, варенья, компоты, а также свежие овощи и вышивку. Все лоты подготовили ветераны округа. Участие в мероприятии принял первый заместитель главы муниципалитета Филипп Ефанов.

«Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, кто сегодня внес свой вклад в помощь нашим бойцам. Победа будет за нами!» — написал Филипп Ефанов по итогам аукциона на своей странице в соцсетях.
Вырученные на аукционе средства переведут на счёт акции «Своих не бросаем» и направят на закупку гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

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#сво
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«Ощутимый рост»: Депутат Бессараб рассказала про увеличение суммы пособия для семей
Депутат Бессараб: максимальная сумма пособия в 2025 году составит 172 тысячи рублей в месяц
16 октября 2024, 10:52

Фото: istock/NataliaDeriabina

Пособие по временной нетрудоспособности по беременности и родам вырастет в два раза в 2025 году по сравнению с 2023 годом, в сравнении с 2024 годом выплата увеличится в 1,4 раза.
Получателей по временной нетрудоспособности по беременности и родам в 2025 году ожидается примерно 11 миллионов. Также есть семьи с детьми, имеющие право на единое пособие, которое выплачивается в размере от 50% до 100% прожиточного минимума на ребенка.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Радио 1» сообщила, что максимальная сумма пособия в 2025 году составит 172 тысячи рублей в месяц, а пособие при беременности и родам при нормальном течении беременности — 140 дней родового отпуска — 794 тысячи рублей.

«Действительно, рост ощутимый. Это очень важно, потому что мы увеличиваем предельную величину базы для исчисления страховых взносов. Эти деньги идут не просто в бюджет, а на людей, чтобы они могли восстановить свое здоровье. Чтобы мамы могли спокойно ухаживать за ребенком», — сказала эксперт.

По ее словам, это беспрецедентный рост, потому что другие пособия растут в зависимости от роста прожиточного минимума ребенка в соответствующем регионе, но получают его семьи с более, чем десятью миллионами детей в России.

«Детский бюджет на трехлетку запланирован в расчете порядка десяти триллионов рублей. С 1 февраля материнский семейный капитал вырастет, но по проценту инфляции — на 7,3 %», — рассказала член комитета Госдумы по труду.

Она дополнила, что это одна из тех социальных гарантий, которые являются первыми в получении семейной России.

«Сначала становятся родителями, получают первую выплату по беременности и родам, потом выплату по рождению ребенка, она вырастает ежегодно, а потом пособие по уходу за ребенком. Мамы могут получать пособия до полутора лет и при этом работать, пособия не прекращается. Мы стараемся гибче приходить к запросу молодых родителей. Ну и важно, что мы повышаем не только пособия для семей с детками, но и все социальные гарантии и льготы для людей», — заключила Бессараб.

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Серпуховские школьники приняли участие в экологических акциях
16 октября 2024, 10:43

Фото: iStock/Anton Novikov

Участие в экологических акциях по сбору вторсырья приняли во время прошедших каникул ребята из труппы театра «МаскаРад» серпуховского Центра внешкольной работы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
«Ребята не ограничились исключительно театральными занятиями, они также активно участвовали в экологических акциях по сбору макулатуры и использованных батареек. Это помогло им осознать, что внести свой вклад в защиту природы может каждый», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участие в экологических акциях не помешало школьникам активно работать над созданием новых театральных постановок, что способствовало не только их творческому развитию, но и укрепило дружеские связи в коллективе.

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#серпухов
#школьники
#экологическая акция
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