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В Москве представили электронный коленный модуль для людей с ампутацией бедра

Фото: Иван Краснов

В Москве в ТАСС прошла презентация коленного модуля с интеллектуальным управлением от компании «Метиз». Разработка предназначена для людей после ампутации бедра и призвана сделать ходьбу на протезе устойчивее и безопаснее.



В модуль встроили датчики, которые анализируют нагрузку, угол сгибания и характер движений. Устройство подстраивается под ходьбу по разной местности, спуск по лестнице, движение по пандусам, посадку в авто, велосипед и ходьбу спиной.

«Высокофункциональные изделия позволяют добиться той компенсации нарушенных функций, которые были присущи человеку до ампутации», — отметил замминистра труда Дмитрий Лигомина.
Модуль выдерживает погружение в воду до одного метра на 30 минут, а настройка проходит через мобильное приложение.
Ольга Щелокова

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