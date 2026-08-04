В Москве представили электронный коленный модуль для людей с ампутацией бедра

04 августа 2026, 17:45

Фото: Иван Краснов

В Москве в ТАСС прошла презентация коленного модуля с интеллектуальным управлением от компании «Метиз». Разработка предназначена для людей после ампутации бедра и призвана сделать ходьбу на протезе устойчивее и безопаснее.





В модуль встроили датчики, которые анализируют нагрузку, угол сгибания и характер движений. Устройство подстраивается под ходьбу по разной местности, спуск по лестнице, движение по пандусам, посадку в авто, велосипед и ходьбу спиной.

«Высокофункциональные изделия позволяют добиться той компенсации нарушенных функций, которые были присущи человеку до ампутации», — отметил замминистра труда Дмитрий Лигомина.