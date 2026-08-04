Подольские врачи сохранили репродуктивную функцию пациентке, удалив огромную миому
Врачи Подольского роддома сохранили репродуктивную функцию пациентке, которая пять лет откладывала удаление множественной миомы. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Женщина поступила в гинекологическое отделение с миомой матки. Опухоль вызывала у пациентки постоянные боли и создавала прямую угрозу её репродуктивным планам.
Диагноз пациентке поставили пять лет назад. Пока она откладывала вмешательство, одно из образований достигло 11 сантиметров в диаметре, то есть размера большого грейпфрута. Перед врачами стояла сложная задача: удалить все узлы, не повредив здоровую ткань матки, сохранив её анатомическую форму и полноценный кровоток.
«Для операции был использован наименее травматичный доступ – лапароскопический. Опухоль представляла собой конгломерат миоматозных узлов разного диаметра. Требовалась филигранная техника, которая позволила бы с минимальной кровопотерей сохранить целостность здоровых тканей матки, чтобы в дальнейшем пациентка смогла осуществить репродуктивную функцию», – пояснила, заведующая первым гинекологическим отделением Подольского родильного дома Оксана Литвак.
Операция прошла успешно. Врачам удалось сохранить матку и полностью восстановить репродуктивный потенциал пациентки.
В региональном Минздраве напомнили, что важно не откладывать визит к врачу. Своевременное обращение к медикам поможет избежать необратимых последствий для здоровья.