Подольские врачи сохранили репродуктивную функцию пациентке, удалив огромную миому

04 августа 2026, 16:12

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Подольского роддома сохранили репродуктивную функцию пациентке, которая пять лет откладывала удаление множественной миомы. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Женщина поступила в гинекологическое отделение с миомой матки. Опухоль вызывала у пациентки постоянные боли и создавала прямую угрозу её репродуктивным планам.



Диагноз пациентке поставили пять лет назад. Пока она откладывала вмешательство, одно из образований достигло 11 сантиметров в диаметре, то есть размера большого грейпфрута. Перед врачами стояла сложная задача: удалить все узлы, не повредив здоровую ткань матки, сохранив её анатомическую форму и полноценный кровоток.

«Для операции был использован наименее травматичный доступ – лапароскопический. Опухоль представляла собой конгломерат миоматозных узлов разного диаметра. Требовалась филигранная техника, которая позволила бы с минимальной кровопотерей сохранить целостность здоровых тканей матки, чтобы в дальнейшем пациентка смогла осуществить репродуктивную функцию», – пояснила, заведующая первым гинекологическим отделением Подольского родильного дома Оксана Литвак.