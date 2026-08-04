Жителей Подмосковья приглашают на образовательную программу проекта «ТопБЛОГ»

04 августа 2026, 14:04

Фото: пресс-служба проекта «ТопБЛОГ»

Образовательную программу «Медиакампус» запускает проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Принять в ней участие приглашают всех желающих, включая жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Слушатели программы смогут бесплатно пройти обучение у ведущих экспертов российской медиаиндустрии, научатся делать востребованный контент и освоят актуальные инструменты продвижения, чтобы вывести свой блог на новый уровень.





«Образовательный маршрут трека «Медиакампус» состоит из пяти тематических модулей, которые позволяют пройти путь от первых шагов в создании контента до запуска собственных медиапроектов. Занятия будут вести лучшие специалисты медиа, цифровых платформ, университетов и институтов развития», — рассказала руководительница «ТопБЛОГа» Ирина Круглова.