Жителей Подмосковья приглашают на образовательную программу проекта «ТопБЛОГ»
Образовательную программу «Медиакампус» запускает проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Принять в ней участие приглашают всех желающих, включая жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Слушатели программы смогут бесплатно пройти обучение у ведущих экспертов российской медиаиндустрии, научатся делать востребованный контент и освоят актуальные инструменты продвижения, чтобы вывести свой блог на новый уровень.
«Образовательный маршрут трека «Медиакампус» состоит из пяти тематических модулей, которые позволяют пройти путь от первых шагов в создании контента до запуска собственных медиапроектов. Занятия будут вести лучшие специалисты медиа, цифровых платформ, университетов и институтов развития», — рассказала руководительница «ТопБЛОГа» Ирина Круглова.Регистрация на участие в «Медиакампусе» открыта на сайте проекта. Там же размещена полная информация о нём.