Мострансавто выпустит лимитированную «космическую» серию карт «Стрелка»
Лимитированную серию транспортных карт «Стрелка», приуроченную к 65-летию полёта Гагарина, выпустит Мострансавто. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Для серии разработали четыре варианта дизайна. На лицевой стороне будет изображён космонавт, ракета, число 65 и надпись «Поехали!».
«Общий тираж лимитированной серии составит пять тысяч экземпляров. Карты должны поступить в продажу до конца апреля. Приобрести их можно будет в кассах некоторых автостанций и автовокзалов Мострансавто», — говорится в сообщении.О начале продаж компания известит дополнительно.
С помощью карт «Стрелка» пассажиры могут оплатить поездки на городских, пригородных и междугородных автобусах Мострансавто. Для пользователей действует система лояльности: чем чаще ездит пассажир, тем больше у него скидка.