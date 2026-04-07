Мострансавто выпустит лимитированную «космическую» серию карт «Стрелка»

07 апреля 2026, 12:10

Лимитированную серию транспортных карт «Стрелка», приуроченную к 65-летию полёта Гагарина, выпустит Мострансавто. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Для серии разработали четыре варианта дизайна. На лицевой стороне будет изображён космонавт, ракета, число 65 и надпись «Поехали!».





«Общий тираж лимитированной серии составит пять тысяч экземпляров. Карты должны поступить в продажу до конца апреля. Приобрести их можно будет в кассах некоторых автостанций и автовокзалов Мострансавто», — говорится в сообщении.