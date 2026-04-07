В Ступине спасли корову, провалившуюся в яму с водой
Корову, провалившуюся в яму с водой, вытащили работники Мособлпожспаса. Инцидент произошёл в деревне Тутыхино округа Ступина, сообщает пресс-служба ведомства.
За помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились пожилые хозяева животного. Они рассказали, что корова шла от сарая и упала в яму. Сама она вылезти не может, а выручить её не получается.
«Спасатели прибыли по вызову, оценили ситуацию, обвязали корову верёвками и аккуратно, стараясь не травмировать, вытащили из ямы. Хозяева были им очень благодарны за оперативность», — говорится в сообщении.Ветеринарная помощь спасённой бурёнке не понадобилась.
