В Ступине спасли корову, провалившуюся в яму с водой

07 апреля 2026, 11:44

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Корову, провалившуюся в яму с водой, вытащили работники Мособлпожспаса. Инцидент произошёл в деревне Тутыхино округа Ступина, сообщает пресс-служба ведомства.





За помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились пожилые хозяева животного. Они рассказали, что корова шла от сарая и упала в яму. Сама она вылезти не может, а выручить её не получается.





«Спасатели прибыли по вызову, оценили ситуацию, обвязали корову верёвками и аккуратно, стараясь не травмировать, вытащили из ямы. Хозяева были им очень благодарны за оперативность», — говорится в сообщении.