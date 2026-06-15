«Ведомости»: Сверхурочно работали 38 % опрошенных россиян

15 июня 2026, 10:14

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Исполнительный директор HR-холдинга Ventra Александр Черников рассказал, что около 40 процентов работников в России регулярно задерживаются в офисе, а в 20 процентах случаев не получают за это никакой компенсации. Об этом пишут «Ведомости».