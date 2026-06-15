«Ведомости»: Сверхурочно работали 38 % опрошенных россиян
Исполнительный директор HR-холдинга Ventra Александр Черников рассказал, что около 40 процентов работников в России регулярно задерживаются в офисе, а в 20 процентах случаев не получают за это никакой компенсации. Об этом пишут «Ведомости».
В исследовании участвовали 7868 человек из всех городов страны с населением более 100 тысяч. Официально сверхурочную работу оформляют лишь в 37 процентах случаев, еще в 26 процентах — частично. Полную компенсацию за такую занятость получают 25 процентов опрошенных. Еще 18 сообщили, что им возмещают значительную часть положенного. В среднем переработки занимают у респондентов семь часов в неделю.
Адвокат бюро «Павел Хлюстов и партнеры» Дмитрий Чернобель уточнил, что работодатель оплачивает только те сверхурочные часы, о которых сам просит сотрудника. Если человек остается по своей инициативе, это не относят к дополнительной занятости.
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