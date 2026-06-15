В посёлке «Кембридж» в Истре построили ещё четыре дома
Ещё четыре малоэтажных дома блокированной постройки возвели в коттеджном комплексе «Кембридж», расположенном в деревне Красный Посёлок на территории округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Новостройкам выдали разрешение на ввод в эксплуатацию.
«В ЖК, помимо строительства жилых домов, создаётся полноценная социальная инфраструктура. Уже открыты творческие мастерские и детский сад, есть футбольное поле, площадки для игры в баскетбол, теннис и хоккей, зоны воркаута, а также детские площадки. Кроме того, на территории посёлка оборудованы места для тихого отдыха», — говорится в сообщении.Объекты социальной инфраструктуры застройщик возводит за свой счёт в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.