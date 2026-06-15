Суд оштрафовал сотрудницу Пушкинского музея за нецензурную брань
В Москве суд признал виновной и назначил штраф сотруднице Пушкинского музея, которая нецензурно выругалась в адрес коллеги. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно материалам дела, обе женщины трудятся диспетчерами и работают посменно. В начале года между ними произошёл конфликт из-за того, что одна из сотрудниц оставила помещение после своей смены в неудовлетворительном состоянии — оно было плохо проветрено и захламлено.
В результате сотрудница оскорбила другую, что было зафиксировано на видео. Потерпевшая подала заявление в полицию. Уточняется, что на обидчицу был составлен протокол по статье «Оскорбление». Нарушительница признала вину. Суд назначил ей штраф в размере трёх тысяч рублей.
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