XDA назвал пять настроек, которые стоит проверить после покупки телевизора
После покупки телевизора стоит проверить параметры изображения, звука и конфиденциальности. На это обратил внимание журналист Танвир Сингх.
В материале для XDA автор посоветовал начать со сглаживания движения. Эта функция добавляет кадры для большей плавности, однако при просмотре кино картинка рискует приобрести неестественный вид. Такой результат называют «эффектом мыльной оперы».
Затем стоит обратить внимание на автоматическую регулировку яркости, если она предусмотрена в устройстве. Проверка поможет, когда экран становится слишком темным или его яркость постоянно меняется.
На качество картинки влияет и режим энергосбережения. Он ограничивает яркость панели, поэтому изображение может потерять выразительность. При отключении режима расход электричества, вероятно, вырастет.
Еще одна настройка связана с защитой личных данных. Функция автоматического распознавания контента, или ACR, собирает сведения о просмотрах. Их могут использовать для подбора рекомендаций, аналитики и персонализации рекламы.
Наконец, журналист предложил проверить виртуальный объемный звук. Дополнительная обработка не всегда идет на пользу встроенным динамикам, а при использовании саундбара такая функция иногда оказывается лишней.
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