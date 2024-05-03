В Москве прогнозируется минусовая температура в выходные

Рядом с двенадцатиэтажным домом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья, который возводят на Владимирской улице в микрорайоне Северный-5 в Сергиевом Посаде, будет обустроена парковка, для этих целей был выделен участок площадью 0,4 гектара, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.