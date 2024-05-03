В Москве прогнозируется минусовая температура в выходные

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в выходные в столице будет холодная, пасмурная и дождливая погода.
В частности, по его словам, в субботу температура воздуха в Москве опустится до отрицательных показателей.
В воскресенье ожидается дождь.
До этого россиянам напомнили, что завтра, 4 мая в народном календаре отмечается Проклов день, когда верующие вспоминают священномученика Януария и мучеников Прокла, Соссия, Фавста и других. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день не рекомендуется посещать кладбища, купаться в водоемах, ссориться, а также спать на красном постельном белье. Издревле в этот день люди устраивали гуляния.
Ранее редакция «Радио 1» рассказывала о главных традициях Пасхи.
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Москвичам пообещали заморозки
«В ночь на субботу в условиях малооблачной погоды и интенсивного радиационного выхолаживания в столице ударят слабые заморозки — до 0…-2 °С, которые в последний раз наблюдались почти месяц назад», — отметил в беседе с RT Тишковец.
В воскресенье ожидается дождь.
До этого россиянам напомнили, что завтра, 4 мая в народном календаре отмечается Проклов день, когда верующие вспоминают священномученика Януария и мучеников Прокла, Соссия, Фавста и других. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день не рекомендуется посещать кладбища, купаться в водоемах, ссориться, а также спать на красном постельном белье. Издревле в этот день люди устраивали гуляния.
Ранее редакция «Радио 1» рассказывала о главных традициях Пасхи.
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Мелисса Тимофеева