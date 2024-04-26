Схождение Благодатного огня 4 мая 2024: история, значение и тайна церемонии

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Перед наступлением праздника Пасхи в Иерусалиме происходит явление, за которым наблюдает весь мир. Верующие со всей планеты ожидают схождения Благодатного огня в Иерусалиме. В чем суть события, какие поверия существуют, и откуда берется Благодатный огонь, расскажет редакция «Радио 1».
Откуда берется Благодатный огонь
Согласно церковному преданию, первым свидетелем божественного чуда стал апостол Петр. Именно он, узнав о воскрешении своего наставника, отправился к гробнице Спасителя и увидел отблески пламени неизвестного происхождения, которые озарили Гроб Господня.
С тех пор, чтобы стать свидетелем чуда, в Иерусалим пребывают паломники и верующие.
Схождение Благодатного огня 2024: когда
Событие ежегодно происходит накануне великого праздника Пасхи. В 2024 году церковное торжество приходится на 5 мая, значит схождение Благодатного огня произойдет 4 мая. Чтобы стать свидетелями чуда, в столицу Израиля прибывают тысячи паломников, которые передают лампады со священным пламенем и развозят в разные уголки мира.
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Где происходит схождение Благодатного огня
Схождение Благодатного огня 2024: как происходит
В иерусалимском храме традиционно проходит служба, посвященная схождению Благодатного огня. В этот день объединяются священники нескольких православных конфессий. Ведет богослужение Иерусалимский патриарх.
Накануне обряда кувуклия запечатывается. Затем начинается крестный ход. После того, как иерархи проходят все значимые части храма и трижды обходят часовню, гасится весь свет. На середину ложа Живоносного Гроба ставится лампада с маслом. Именно с нее начинается возжжение Благодатного огня. Следом загораются 33 установленных в Кувуклии свечи, которые символизируют каждый год жизни Иисуса.
После этого в святыню заходят Иерусалимский патриарх и Армянский архимандрит.
Священники снимают все одеяние, кроме подрясников. Это делается для того, чтобы продемонстрировать верующим, что у них при себе нет спичек или зажигалок. Внутри святыни звучат слова молитвы. Затем, после того, как произошло схождение Благодатного огня, патриарх выходит из Кувуклии со свечами, от которых перенимают пламя стоящие у входа верующие, а затем огонь передают от человека к человеку. Лампады с Благодатным огнем позже развозят в разные части света.
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Что будет, если не сойдет Благодатный огонь
Люди верят, что если схождение Благодатного огня не произойдет, то это станет предзнаменованием о конце света. Считается, что вслед за этим придет конец миру и Страшный суд, где каждый будет держать ответ за свои грехи.
Несмотря на предубеждения о том, что придет конец всему живому, Благодатный огонь прежде не сходил три раза. Однако действительно, это приводило к страшным для христианского мира последствиям. Божественное явление не произошло 1101, 1579 и 1923. Именно тогда были гонения на церковь и раскол в рядах священнослужителей.
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Анастасия Хохлова