Умер экс-глава Института мозга человека РАН академик Святослав Медведев

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Скончался известный российский ученый, академик Российской академии наук (РАН), директор Института мозга человека РАН Святослав Медведёв. Об этом сообщил источник в научном сообществе, сославшись на заявление Татьяны Черниговской, академика РАО, пишет РИА Новости.
Святослав Медведев родился 1 июля 1949 года в Ленинграде. Его мать — знаменитый нейрофизиолог Наталья Бехтерёва, посвятившая жизнь изучению процессов восстановления памяти. Сам же Святослав получил мировое признание благодаря своим фундаментальным трудам в сфере нейронаук и мозговых исследований.
На протяжении нескольких десятилетий он руководил институтом мозга человека РАН, занимался разработкой методов диагностики заболеваний нервной системы, активно исследовал феноменологию сознания, состояние глубокой медитации и психофизиологические аспекты человеческой деятельности. Под руководством Медведева была создана первая российская лаборатория позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).
Особого внимания заслуживает участие ученого в масштабном международном проекте изучения состояния «тукдам», связанного с глубокими духовными практиками восточных традиций. Этот исследовательский опыт помог пролить свет на загадочные механизмы функционирования человеческого разума даже в условиях смерти физического тела.
Своей деятельностью Святослав Медведев внес значительный вклад в развитие отечественной науки и медицины, создав основу для дальнейших перспективных направлений исследований мозга. Учёное сообщество выражает глубокие соболезнования родным и близким учёного.
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На протяжении нескольких десятилетий он руководил институтом мозга человека РАН, занимался разработкой методов диагностики заболеваний нервной системы, активно исследовал феноменологию сознания, состояние глубокой медитации и психофизиологические аспекты человеческой деятельности. Под руководством Медведева была создана первая российская лаборатория позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).
Особого внимания заслуживает участие ученого в масштабном международном проекте изучения состояния «тукдам», связанного с глубокими духовными практиками восточных традиций. Этот исследовательский опыт помог пролить свет на загадочные механизмы функционирования человеческого разума даже в условиях смерти физического тела.
Своей деятельностью Святослав Медведев внес значительный вклад в развитие отечественной науки и медицины, создав основу для дальнейших перспективных направлений исследований мозга. Учёное сообщество выражает глубокие соболезнования родным и близким учёного.
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Дарья Осипова