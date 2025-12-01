В Москве пройдет III Международный форум «Женщина — достояние нации»

01 декабря 2025, 17:29

Фото: пресс-служба проекта «Женщина — достояние нации»

28 января 2026 года в Москве проведут III Международный форум «Женщина — достояние нации. Эпоха созидания». Мероприятие пройдет в Общественной палате Российской Федерации по адресу: Миусская площадь, дом 7. Начало форума — в 12:00. Об этом сообщают в пресс-службе проекта.