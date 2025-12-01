В Москве пройдет III Международный форум «Женщина — достояние нации»
28 января 2026 года в Москве проведут III Международный форум «Женщина — достояние нации. Эпоха созидания». Мероприятие пройдет в Общественной палате Российской Федерации по адресу: Миусская площадь, дом 7. Начало форума — в 12:00. Об этом сообщают в пресс-службе проекта.
Организаторы проведут форум — международную площадку для открытого диалога. Мероприятие объединит представителей общественных организаций, бизнеса, науки, культуры и социальной сферы. Участники обсудят роль женщин в современном мире и их вклад в развитие общества, экономики и международного сотрудничества.
Главная цель форума — показать, что женственность сегодня — стратегическая сила XXI века, которая способна объединять людей, создавать новые смыслы и развивать общество в созидательном направлении.
Здесь запланировали выступления спикеров, дискуссионные панели и обмен лучшими практиками. Участники обсудят вопросы лидерства, социальной ответственности, международного взаимодействия и поддержки женских инициатив.
Подробная информация о программе и участниках — на официальном сайте.
