Добровольцы Московской области подвели итоги года на форуме «Волонтёры Подмосковья»

30 ноября 2025, 16:17

Завершился форум «Волонтёров Подмосковья» с участием 500 активистов

оригинал Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области

В Подмосковье прошёл итоговый форум «Волонтёров Подмосковья», собравший 500 активистов со всего региона. Организатором мероприятия выступило Министерство информации и молодёжной политики Московской области.