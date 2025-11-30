Добровольцы Московской области подвели итоги года на форуме «Волонтёры Подмосковья»
В Подмосковье прошёл итоговый форум «Волонтёров Подмосковья», собравший 500 активистов со всего региона. Организатором мероприятия выступило Министерство информации и молодёжной политики Московской области.
Министр Екатерина Швелидзе подчеркнула, что движение «Волонтёры Подмосковья» — это системный, масштабируемый социальный инструмент, который объединяет людей, готовых помогать ветеранам, участникам СВО и их семьям, заниматься экологическими и патриотическими инициативами, а также проводить мастер-классы, форумы и фестивали. За пять лет волонтёры реализовали более 10 тысяч добрых дел и 15 тысяч мероприятий.
В первый день форума присутствовали 200 участников — кураторы регионального волонтёрского штаба, представители НКО и ресурсных центров, добровольцы ВСКС, «Молодёжки Народного фронта», «Волонтёров Победы» и других движений. Программа началась с тренинга по командообразованию, проведённого Дарьей Катковой из Московского регионального тренингового центра.
Позднее прошли встречи с представителями волонтёрских объединений из Нижнего Новгорода, Казани и Москвы, где обсуждались успешные практики и трудности работы. Генеральный директор АНО «Волонтёрский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина отметила, что выходы во дворы и семейное волонтёрство— самые эффективные способы вовлечения новых участников.
Кульминацией первого дня стала стратегическая сессия по разработке дорожной карты национального проекта «Молодёжь и дети», где волонтёры разделились на группы и разработали практики для молодых семей, участников СВО, студентов и старшего поколения.
На второй день к участникам присоединились ещё 300 активистов. Программа включала мастер-классы по ораторскому искусству и стресс-менеджменту, а также встречу с актёром, музыкантом и благотворителем Юрием Куценко, который рассказал о своих фондах «Шаг вместе» и «Жизнь с ДЦП» и опыте работы с детьми с инвалидностью.
В рамках форума прошла церемония награждения самых активных волонтёров благодарственными письмами Президента и Губернатора Московской области, а завершилось мероприятие концертом Кирилла Ермакова (псевдоним — LYRIQ).
