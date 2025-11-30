Губернатор МО Андрей Воробьёв вручил награды многодетным матерям Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил государственные и областные награды женщинам Подмосковья в День матери.
Воробьёв отметил, что в регионе сейчас проживает более 116 тысяч многодетных семей, и их число продолжает расти.
«В этот день самые тёплые слова благодарности мы говорим всем мамам, но в особенности — многодетным. В 2022 году в России было возрождено звание «Мать-героиня», и сегодня мы вручаем эту и другие заслуженные награды. Мы понимаем, какой огромный труд, какая любовь и какое доброе сердце стоит за каждой из них, — сказал губернатор.Высокую награду «Мать-героиня» получила Ольга Шведова из Наро-Фоминска, воспитывающая 14 детей. Ордена «Родительская слава» удостоились семьи Ульяновых из Мытищ и Надейкиных из Чехова, в которых растут 11 и 9 детей соответственно.
Медали ордена «Родительская слава» вручили и другим многодетным семьям региона. Среди награждённых — семья защитника Отечества Сергея Константинова из Домодедова, который участвует в специальной военной операции, и семья Забелич из Сергиева Посада, которая собирает помощь для бойцов.