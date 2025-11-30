Губернатор МО Андрей Воробьёв вручил награды многодетным матерям Подмосковья

30 ноября 2025, 11:05

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил государственные и областные награды женщинам Подмосковья в День матери.





Воробьёв отметил, что в регионе сейчас проживает более 116 тысяч многодетных семей, и их число продолжает расти.

«В этот день самые тёплые слова благодарности мы говорим всем мамам, но в особенности — многодетным. В 2022 году в России было возрождено звание «Мать-героиня», и сегодня мы вручаем эту и другие заслуженные награды. Мы понимаем, какой огромный труд, какая любовь и какое доброе сердце стоит за каждой из них, — сказал губернатор.