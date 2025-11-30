В Подмосковье форум «Патриот – это Я» собрал около тысячи участников
В учебно-методическом центре «Авангард» прошёл межрегиональный форум «Патриот – это Я». Мероприятие собрало около 1000 участников из патриотических клубов и добровольческих объединений разных регионов России и стран.
Министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе отметила, что форум посвятили 80-летию Великой Победы, а география события в этом году значительно расширилась.
«Мы всегда рады встречам с единомышленниками. Программа форума получилась по-настоящему насыщенной — от интерактивных выставок современной военной техники и поисковых движений до образовательных лекций и практических мастер-классов. Уверена, что такие мероприятия укрепляют связь между поколениями и вносят весомый вклад в патриотическое воспитание молодёжи», — отметила Швелидзе.На площадке работали интерактивные выставки. «Юнармия», Поисковое движение России, ВСКС и другие организации представили свои экспозиции. Московское высшее военное командное училище показало современное снаряжение и дроны.
Волонтеры организовали мастер-классы, а гости форума могли испытать снаряжение в электронных тирах. В рамках форума провели церемонию передачи копии Знамени Победы от делегации из Брянска представителям Московской области. Участники почтили память павших защитников Минутой молчания.