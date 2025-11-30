В Подмосковье форум «Патриот – это Я» собрал около тысячи участников

30 ноября 2025, 17:49

оригинал Фото: пресс-служба МИМП

В учебно-методическом центре «Авангард» прошёл межрегиональный форум «Патриот – это Я». Мероприятие собрало около 1000 участников из патриотических клубов и добровольческих объединений разных регионов России и стран.





Министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе отметила, что форум посвятили 80-летию Великой Победы, а география события в этом году значительно расширилась.

«Мы всегда рады встречам с единомышленниками. Программа форума получилась по-настоящему насыщенной — от интерактивных выставок современной военной техники и поисковых движений до образовательных лекций и практических мастер-классов. Уверена, что такие мероприятия укрепляют связь между поколениями и вносят весомый вклад в патриотическое воспитание молодёжи», — отметила Швелидзе.