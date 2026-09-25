Подмосковье победило на форуме в Екатеринбурге с проектом «Материнский кэшбэк»

25 сентября 2026, 18:38

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Делегация Московской области победила на XVII Всероссийском форуме «Вместе – ради детей! В фокусе – семья!», который проходил в Екатеринбурге. Она выступала в номинации «Вектор помощи», сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.





Главной наградой форума отмечена практика Семейного центра помощи семье и детям «Преображение» – программа «Материнский кэшбэк». Она направлена на поддержку беременных в трудной жизненной ситуации.



Форум каждый год становится площадкой для специалистов социальной сферы. В Екатеринбург приехало более 80 делегаций из регионов России –Представители социальных учреждений, органов власти, уполномоченные по правам ребёнка, сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций.



Особое внимание уделяли лучшим практикам поддержки семей участников спецоперации, семей в кризисной ситуации, а также семей с детьми с особенностями развития.



Практику «Материнский кэшбэк» разработали специалисты Семейного центра Московской области помощи семье и детям «Преображение». Она представляет собой инновационную технологию социальной работы. Ключевая идея – трансформация пассивной модели получения помощи в активное социальное инвестирование, где женщина становится автором собственной жизни.



Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Каждое социально полезное действие будущей мамы конвертируется во внутреннюю валюту. Накопленные баллы можно обменять на услуги партнёров программы. Так формируется прямая связь «усилие – результат», а женщина перестаёт быть пассивным получателем помощи.



С каждой участницей работает персональный куратор. Он проводит первичную диагностику, помогает составить индивидуальный план выхода из кризиса, фиксирует достижения в «Карте заботы» и ведёт учёт накопленных «Лучиков». Психолог проводит индивидуальные и групповые консультации, помогая снизить тревожность и повысить самооценку.

«Эффективность практики «Материнский кэшбэк» подтверждается впечатляющими показателями. 100% участниц сохранили беременность и не отказались от новорождённого. 66% женщин закрепили как минимум две полезные привычки. 83% участниц приобрели новые компетенции, включая навыки финансовой грамотности и самопомощи. Все участницы отметили повышение уверенности в себе и снижение уровня тревожности. Они в 2,5 раза активнее помогают другим», – рассказали в министерстве.