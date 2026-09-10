Форум волонтёров собрал в Химках представителей 12 добровольческих организаций
Масштабный Форум волонтёров состоялся в Химках. В нём приняли участие представители 12 окружных организаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Собравшихся поприветствовали депутаты Госдумы Ирина Роднина и Денис Кравченко, глава округа Химки Инна Федотова, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.
«Волонтёрское сообщество Химок объединяет более шести тысяч человек. И у всех них одно простое и очень важное стремление — быть рядом, когда нужна помощь. И пока в нашем городе есть такие люди, у Химок есть самое главное — большое сердце», — сказала Инна Федотова.Участники форума обсудили развитие волонтёрства и систему поддержки добровольцев в округе и регионе.
В рамках мероприятия волонтёрам вручили награды за их деятельность, а завершился форум концертом народного артиста России, первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Дениса Майданова.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает выдачу грантов на реализацию проектов, помощь в организации мероприятий, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, консультации по открытию и ведению дел социальных НКО и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.