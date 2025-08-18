В Москве пройдет мероприятие «Добрый забег» в поддержку глухих детей
В Москве 28 сентября состоится благотворительное мероприятие «Добрый забег» в поддержку глухих и слабослышащих детей. В этом году планируется участие около 3000 бегунов всех возрастов.
Дата проведения мероприятия выбрана не случайно, ведь именно 28 сентября — это Международный день глухих. Забег пройдет в парке Победы на Поклонной горе. Планируется участие спортсменов со всей России. На мероприятии пробегут как и обычные люди, так и именитые спортсмены, медийные персоны и представители крупных компаний.
«Добрый забег» уже поддержали олимпийские чемпионы из России и многократные победители спортивных соревнований. Главными целями мероприятия являются привлечение внимания общественности к важным социальным проблемам, сбор средств для поддержки глухих и слабослышащих детей, а также популяризация здорового образа жизни.
Читайте также: