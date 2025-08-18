20 детских команд вступили в борьбу за Кубок Игоря Акинфеева в Химках
В Химках торжественно открыли международный Кубок Игоря Акинфеева по футболу. В нём участвуют 20 команд лучших футбольных школ стран СНГ, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Одной из новинок турнира в этом году станет то, что мы проведём весь финальный день на большом стадионе арены «Химки». Это признак роста популярности турнира и новая возможность организовать красивый праздник для детей. География турнира расширяется. Иностранные команды ежегодно выступают здесь наравне с ведущими российскими академиями. Есть и те, кто впервые принимает участие в турнире. Борьба будет очень серьёзной», – сказал председатель совета фонда «Страна футбола» Игоря Акинфеева Вячеслав Голубин.По его оценке, за семь лет Кубок Акинфеева стал знаковым спортивным событием для страны. Голубин поблагодарил губернатора Московской области Андрей Воробьёва за то, что в 2018 году он придумал идею соревнований.
Матчи группового этапа проходят 17-18 августа на стадионе «Новые Химки». А 20 августа зрителей ждёт большой финал на Арене Химки. В этот же день там состоится гала-матч с участием футбольных звёзд. «Сборная ЦСКА» сыграет против «Сборной друзей Акинфеева».
Спортсмены примут участие в ещё двух игровых дисциплинах – киперболе и кипербатле. Кипербол – авторский формат игры в футбол, разработанный Акинфеевым, где в каждом матче разыгрывают шесть очков – четыре в основное время и ещё два – в обязательной серии послематчевых пенальти. Таким образом, окончательный результат игры всегда определяется в серии пенальти.
Другая динамичная дисциплина, кипербатл, представляет собой захватывающую вратарскую «перестрелку», где два голкипера по очереди наносят удары по воротам друг друга.
Турнир продлится до 20 августа. Он проводится в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».