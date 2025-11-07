В 500м от Новорижского шоссе строят современный квартал с инфраструктурой

07 ноября 2025, 18:16

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

В городском округе Красногорск, всего в 500 метрах от Новорижского шоссе, продолжают строить новый жилой квартал «Станиславский». Сейчас на площадке возводят первый этаж первого корпуса, который войдёт в состав первой очереди проекта, сообщили в подмосковном Главгосстройнадзоре.