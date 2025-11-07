В 500м от Новорижского шоссе строят современный квартал с инфраструктурой
В городском округе Красногорск, всего в 500 метрах от Новорижского шоссе, продолжают строить новый жилой квартал «Станиславский». Сейчас на площадке возводят первый этаж первого корпуса, который войдёт в состав первой очереди проекта, сообщили в подмосковном Главгосстройнадзоре.
Первая очередь будет включать помещения для предприятий ритейла и малого бизнеса — здесь разместят аптеки, кафе, магазины и сервисные службы. Строительная готовность объекта составляет 10%. В доме предусмотрели 6 этажей и 366 квартир.
Согласно генплану, жилой квартал будет состоять из пяти корпусов высотой от четырёх до шести этажей. Для жителей предусмотрели объекты социальной инфраструктуры: два детских сада на 120 и 130 мест, школа для 525 учеников, а еще — физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
Уже ведут строительство собственной котельной, которая обеспечит автономное теплоснабжение комплекса. Большое внимание уделили благоустройству территории — около 70% площади займут прогулочные и рекреационные зоны, а 49% территории озеленят.
Строительство первого корпуса планируют завершить в 2027 году.
Ход реализации проекта контролирует Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы ведомства проводят регулярные проверки на всех этапах строительства.
