В России могут создать Культурно-промышленный комплекс

07 ноября 2025, 17:30

Фото: пресс-служба союза промышленников и предпринимателей «Иволга»

Комплекс, объединяющий российское культурное наследие и современную промышленность, может появиться в стране. Его создание обсудят на ежегодном международном форуме «Культура Традиции Наследие», который будет проходить в Москве 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба организатора форума — союза промышленников и предпринимателей «Иволга».





В форуме примут участие около 400 человек: представители бизнеса, власти, мастера народных художественных промыслов, а также дизайнеры и эксперты.





«Культурно-промышленный комплекс — это новая отрасль, которая объединит производственные, образовательные и креативные индустрии. Ключевая цель комплекса —переосмысление культурного наследия и традиций народов России для создания современных и востребованных продуктов», — говорится в сообщении.