В России могут создать Культурно-промышленный комплекс
Комплекс, объединяющий российское культурное наследие и современную промышленность, может появиться в стране. Его создание обсудят на ежегодном международном форуме «Культура Традиции Наследие», который будет проходить в Москве 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба организатора форума — союза промышленников и предпринимателей «Иволга».
В форуме примут участие около 400 человек: представители бизнеса, власти, мастера народных художественных промыслов, а также дизайнеры и эксперты.
«Культурно-промышленный комплекс — это новая отрасль, которая объединит производственные, образовательные и креативные индустрии. Ключевая цель комплекса —переосмысление культурного наследия и традиций народов России для создания современных и востребованных продуктов», — говорится в сообщении.На форуме также состоится сессия, посвящённая 150-летию русского художника Ивана Билибина, пленарная дискуссия, посвященная социально-экономическим вопросам и экспозиция «Нити времени», которая объединит около 13 предприятий народных художественных промыслов.