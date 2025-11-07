В 2026 году в Клину откроют школу олимпийского резерва площадью 12 000 м²

07 ноября 2025, 15:02

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В подмосковном Клину на улице Чайковского продолжают строить «Клинскую школу олимпийского резерва». Работы завершили на 45%, ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», отметили в Минстрое Подмосковья.