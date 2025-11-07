В 2026 году в Клину откроют школу олимпийского резерва площадью 12 000 м²
В подмосковном Клину на улице Чайковского продолжают строить «Клинскую школу олимпийского резерва». Работы завершили на 45%, ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», отметили в Минстрое Подмосковья.
Подрядчики возвели помещения водоподготовки бассейна и смонтировали перекрытия большого легкоатлетического манежа площадью 3 500 м². Построили железобетонные конструкции 50-метрового тира, шахты лифтов и лестниц трёхэтажного административного корпуса. Сейчас специалисты монтируют арматурный каркас перекрытий между первым и вторым этажами для дальнейшей заливки бетоном, продолжают возведение колонн и стен второго этажа.
Площадь будущей школы составит 12 000 м². На первом этаже разместят большой атлетический манеж, на втором — спортзал, зал для художественной гимнастики, тренерские и раздевалки. На цокольном этаже оборудуют тир, хозяйственные помещения и раздевалки для бассейна. Кроме того, в школе предусмотрели медблок, тренерские, конференц-зал и пищеблок.
Завершить строительство планируют в 2026 году.
