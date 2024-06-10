В Москве пройдет всероссийская конференция, посвященная укреплению института семьи

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Московская область примет участие в конференции, посвященной укреплению института семьи и направленной на решение проблемы сиротства «Россия без сирот - до последнего 2024». Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда «Желтый аист».
Деловая программа конференции состоится на площадке Конгресс-центра Торгово-промышленной палаты РФ с 12 по 13 июня.
Стоит отметить, что спикерами и гостями конференции станут эксперты в области помощи детям и семьям группы риска, успешные супруги и родители, руководители некоммерческих организаций и государственных ведомств.
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«В этом году конференция будет посвящена теме: «Семья — центр помогающих стратегий и колыбель традиционных российских ценностей». Основные темы пленарных сессий и семинаров: пленарная сессия «Семья — эффективная платформа ценностно-ориентированной помощи детям и семьям группы риска», «Разыскиваются профессионалы с миссией в сердце: индивидуальный маршрут развития в ценностно-ориентированном добровольчестве», круглый стол: «Семья, а не просто опекуны — особенности сопровождения опекаемых детей после достижения 18 лет», семинар «Помощь помогающему — особенности сохранения ресурсного баланса у людей помогающих профессий», дискуссионная панель «Крепкая и многодетная семья — поиск эффективных подходов к развитию института семьи в России» и форсайт «Крепкая семья, как фактор устойчивого развития экономики страны», — рассказали в пресс-службе.
Стоит отметить, что спикерами и гостями конференции станут эксперты в области помощи детям и семьям группы риска, успешные супруги и родители, руководители некоммерческих организаций и государственных ведомств.
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Мира Полтева