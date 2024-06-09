Детский фестиваль «В будущее без границ» в Подмосковье стал территорией дружбы

Фото: пресс-служба Московской области
В Подмосковье при поддержке правительства МО состоялся II Международный фестиваль творчества особенных детей «В будущее без границ». Об этом сообщает пресс-служба Московской области.
На мероприятии, которое состоялось в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе, собрались более 2 тысяч детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья более чем из 20 регионов РФ, Белоруссии и стран СНГ. В этом году участие в фестивале впервые приняли творческие коллективы Луганской Народной Республики.
Примечательно, что подобные встречи проводятся по инициативе Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья на протяжении четырнадцати лет. На фестивале можно было поучаствовать в мастер-классах и отправиться в путешествие по страницам любимых сказок.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова специально для фестиваля отправила видеоприветствие, в котором отметила, что в нашей стране и далее будут создаваться такие условия, при которых любой человек сможет развиваться, реализовывать свои таланты и быть счастливым.
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Примечательно, что подобные встречи проводятся по инициативе Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья на протяжении четырнадцати лет. На фестивале можно было поучаствовать в мастер-классах и отправиться в путешествие по страницам любимых сказок.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова специально для фестиваля отправила видеоприветствие, в котором отметила, что в нашей стране и далее будут создаваться такие условия, при которых любой человек сможет развиваться, реализовывать свои таланты и быть счастливым.
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Екатерина Коршунова