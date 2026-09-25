В прокат выйдет художественный фильм об участнике СВО «Особый пациент»

25 сентября 2026, 16:50

Фото: istockphoto /LeMusique

1 октября 2026 года в кинотеатральный прокат выходит художественный фильм «Особый пациент». Проект, дистрибьютором которого выступает кинокомпания «Каро Премьер», поддержан Минкультуры России, АО «Первый канал», контент-студией «Юг.Кино» и онлайн-кинотеатром «Кион».