В прокат выйдет художественный фильм об участнике СВО «Особый пациент»
1 октября 2026 года в кинотеатральный прокат выходит художественный фильм «Особый пациент». Проект, дистрибьютором которого выступает кинокомпания «Каро Премьер», поддержан Минкультуры России, АО «Первый канал», контент-студией «Юг.Кино» и онлайн-кинотеатром «Кион».
В основе сюжета – история хирурга, чьи жизненные принципы меняет знакомство с получившим тяжелую травму лица пациентом – участником специальной военной операции. Кинокартина обращается к широкому кругу значимых для современного зрителя тем: служение Отечеству и обществу, нравственный долг и милосердие.
Автор сценария и режиссер фильма – Вячеслав Рогожкин. В состав съемочной группы вошли мастера отечественного кино, имеющие опыт успешной реализации кинопроектов на тему СВО, в том числе удостоенные ведомственной награды Минкультуры России – медали Александра Твардовского.
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