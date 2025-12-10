Жители Подмосковья могут подать заявки на фестиваль фигурного катания до 15 декабря
Видео: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Подмосковье продолжают принимать заявки от желающих принять участие в фестивале фигурного катания. Как напомнили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, фестиваль будет проходить с 2 по 17 января будущего года.
Заявки принимают до 15 декабря. Оставлять их можно на сайте.
Олимпийский чемпион, мастер спорта и член жюри фестиваля Роман Костомаров приглашает фигуристов-любителей выйти на лёд. Оценивать выступления будут в трех возрастных категориях: 10-14 лет, 15-20 лет, а также 21 год и старше.
Выступить можно будет в четырёх номинациях: «Одиночное мужское катание»; «Одиночное женское катание»; «Танцы в паре» и «Групповое катание».
В состав жюри также войдёт также прославленная фигуристка Оксана Домнина. Художественным руководителем проекта выступит Илья Авербух.
В завершении каждого мероприятия фестиваля зрители смогут увидеть ледовый спектакль от команды Авербуха «Зимние сказки Подмосковья».
Читайте также: