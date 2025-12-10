Жители Подмосковья могут подать заявки на фестиваль фигурного катания до 15 декабря

10 декабря 2025, 12:00

Видео: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Подмосковье продолжают принимать заявки от желающих принять участие в фестивале фигурного катания. Как напомнили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, фестиваль будет проходить с 2 по 17 января будущего года.