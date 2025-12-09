Достижения.рф

В Подмосковье посчитали, сколько стоит новогодняя «Сельдь под шубой»

оригинал Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Новый год в Подмосковье трудно представить без «Сельди под шубой». В преддверии праздника специалисты Минсельхоза Московской области проверили цены на продукты в четырех крупных торговых сетях региона и посчитали, сколько будет стоить приготовление классического салата.



Для шести порций хозяйкам необходимо:

  • 900 граммов филе сельди — примерно за 523,8 рубля;
  • 540 граммов картофеля — 17,2 рублей;
  • 300 граммов моркови — 5,9 рублей;
  • 390 граммов свеклы — около 10,8 рублей;
  • 20 граммов репчатого лука — 4,18 рубля;
  • 4–5 куриных яиц — примерно 51 рубль;
  • 150 граммов майонеза для заправки — около 46,7 рублей.
Фото: Медиасток.РФ

В итоге средняя стоимость классической «Сельди под шубой» на начало декабря в Подмосковье составила около 659,58 рублей за шесть порций, или почти 110 рублей на одного человека. При этом рецепт в каждой семье остается своим: одни добавляют яблоки, другие — корнишоны или зелень, а кто-то и вовсе исключает лук.


Чтобы салат был плотным и сочным одновременно, овощи советуют полностью остужать после варки или запекания. Свеклу и морковь лучше натирать на крупной терке, а картофель — на мелкой. Майонез рекомендуют распределять тонким слоем, а между овощами можно добавить немного сливочного масла.


После приготовления салату стоит дать настояться в холодильнике несколько часов — так вкус станет более насыщенным.

Ирина Паршина

