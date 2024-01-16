Путин учредил звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ»

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон об установлении нового почётного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.
«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: установить почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», — сообщается в тексте обнародованного документа.
Отмечается, что документ вступает в законную силу со дня его подписания, то есть — с 16 января 2024 года.
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