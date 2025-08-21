В Москве пройдёт выставка-пристройство собак и котов из приютов столичного региона
В Центре дизайна ARTPLAY 24 августа состоится выставка-пристройство собак и котов из приютов Москвы и Подмосковья, организованная Фондом содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы».
Выставки #всемпособаке и #всемпокотику проводятся ежегодно с целью поиска любящих хозяев для животных из приютов и создания позитивного отношения к беспородным собакам и кошкам в обществе.
На мероприятии будет представлено 60 собак и 70 котов разных по возрасту, размеру и темпераменту. Все животные здоровы, привиты и полностью готовы к переезду в новый дом. При этом будущим хозяевам нужно будет пройти собеседование с представителем Фонда и зоопсихологом, а также заключить договор ответственного содержания (нужен паспорт). Новоиспеченным владельцам вручат подарки и предоставят всестороннюю поддержку по вопросам адаптации, воспитания и ухода за питомцем.
Посетители выставки также смогут помочь животным и поддержать работу Фонда — приобрести фирменный мерч или сделать пожертвование. Кроме того, на площадке будет работать пункт сбора помощи для приютов и его жителей — #мешокдобра.
На выставке #всемпособаке в 2018 году певец Сергей Лазарев нашел свою вторую собаку. А в 2022 году олимпийская чемпионка Анна Щербакова приобрела там верного друга.
Выставка состоится 24 августа с 11:00 до 19:00 в Малом зале Центра дизайна ARTPLAY (м. Курская). Вход свободный.
«Подарок судьбы» существует с 2012 года, в 2016 году получил официальный статус Фонда. При содействии организации ежегодно пристраивается в семьи около 350 бездомных животных.
