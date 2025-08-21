В Москве пройдёт выставка-пристройство собак и котов из приютов столичного региона

21 августа 2025, 14:21

Фото: Приют Getdog

В Центре дизайна ARTPLAY 24 августа состоится выставка-пристройство собак и котов из приютов Москвы и Подмосковья, организованная Фондом содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы».