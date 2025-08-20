В Краснодаре возмущены жестоким убийством собаки: полиция отказалась возбуждать дело
Жители жилого комплекса «Отражение» в Краснодаре требуют провести тщательное расследование по факту жестокого убийства бездомного пса по кличке Уголёк, которого несколько лет назад приютила местная жительница. По словам очевидцев, животное было зверски замучено группой детей.
Как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», собака, известная своим дружелюбным отношением к детям и являвшаяся всеобщим любимцем, пропала в середине июня после того, как сорвалась с поводка. Поиски хозяйки и волонтёров продолжались четыре дня. Тело Уголька со следами насильственной смерти было обнаружено на территории близлежащей стройки.
Местные жители утверждают, что Уголька жестоко убили. Сначала порезали ножом, потом били, затем повесили, зацепив ошейник за крюк арматуры, чтобы имитировать самоповешение. Их слова косвенно подтверждаются записями с камер наблюдения, которые зафиксировали, как 22 июня группа детей вместе с собакой направилась на стройплощадку, а вернулась уже без неё.
Хозяйка животного обратилась в полицию, однако, по её словам, в возбуждении уголовного дела отказали. Заявителю сообщили, что раз преступление, если оно было, совершено несовершеннолетними, не достигшими возраста уголовной ответственности, то материал будет передан в отдел по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы. По версии правоохранителей, собака могла случайно зацепиться за арматуру. Жители и хозяйка с этой версией не согласны и настаивают на полноценном расследовании.
