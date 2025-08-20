В Краснодаре возмущены жестоким убийством собаки: полиция отказалась возбуждать дело

20 августа 2025, 10:45

В Краснодаре дети били, порезали ножом, а затем повесили собаку

Фото: iStock/WebSubstance

Жители жилого комплекса «Отражение» в Краснодаре требуют провести тщательное расследование по факту жестокого убийства бездомного пса по кличке Уголёк, которого несколько лет назад приютила местная жительница. По словам очевидцев, животное было зверски замучено группой детей.