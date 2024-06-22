В Москве прошла церемония прощания с корреспондентом NEWS.RU Никитой Цицаги

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
В Москве простились с корреспондентом портала NEWS.RU Никитой Цицаги. Церемония прошла в зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами президента РФ.
Журналист погиб 16 июня в Донецкой Народной Республике в результате атаки украинского беспилотника, напоминает NEWS.RU. Боевики ВСУ прицельно били по гражданским. Никита снимал репортаж в районе Никольского монастыря под Угледаром. В эти минуты территорию атаковали украинские дроны. Никите было всего 29 лет.
Главный редактор NEWS.RU Ольга Сабурова вспоминает, что коллеги иногда спрашивали Никиту, не страшно ли ему. На что он отвечал, что это его долг — рассказывать о людях, которые там живут и воюют. Она добавила, что он никогда не возвращался с пустыми руками, всегда привозил свежий и интересный материал, порой сильно рискуя.
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