В Москве проститутки в два раза повысили ценник на услуги из-за снегопадов
В Московском регионе из-за снегопадов и морозов резко выросли цены на интим-услуги. Девушки объясняют это падением спроса и нежеланием добираться к клиентам по сугробам, сообщает Telegram-канал SHOT.
В холодную погоду количество звонков и сообщений от мужчин заметно сократилось. При этом выезды стали сложнее, в связи с чем многие эскортницы подняли расценки почти вдвое. В Химках за два часа днём просят от девяти тысяч рублей, а ночь обходится примерно в 27 тысяч. В Красногорске час стоит от 12 тысяч до 80 тысяч рублей.
В Балашихе и Люберцах цены также выросли: в среднем 16 тысяч рублей за два часа и около 50 тысяч за ночь. Дополнительно девушки просят организовать трансфер к клиенту и обратно домой, чтобы не идти пешком по заснеженным улицам. Некоторые предлагают отдельные скидки.
