В Москве проститутки в два раза повысили ценник на услуги из-за снегопадов

30 января 2026, 17:59

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Московском регионе из-за снегопадов и морозов резко выросли цены на интим-услуги. Девушки объясняют это падением спроса и нежеланием добираться к клиентам по сугробам, сообщает Telegram-канал SHOT.