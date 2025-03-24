В Московскую область начали возвращаться перелётные скворцы

Фото: пресс-служба Минэкологии МО / Анна Евсеева
В Подмосковье начали возвращаться скворцы, которых считают предвестниками настоящей весны. Обычно они прилетают в Россию в конце марта – начале апреля, рассказали в пресс-службе Минэкологии Московской области.
«Первыми прилетают самцы скворцов, которые тут же приступают к поиску подходящего крова. Для будущей семьи выбирают самые комфортные и безопасные места. Часто скворцы возвращаются в облюбованные в прошлом году домики, но не всегда находят их свободными. Конкуренция за жильё высока, и это заставляет птиц активно искать альтернативные варианты. Позже к ним присоединяются самки», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.Скворцы играют важную роль в экосистеме. Заботясь о подходящем домике для этих полезных птиц, люди в то же время могут защитить свои сады и огороды. Здесь необходимо находить компромиссы, используя гуманные методы отпугивания, помня о сосуществовании человека и природы, находя гармоничные решения для обеих сторон.
«Скворцы – любители ягод, они с удовольствием лакомятся малиной, шелковицей, виноградом, смородиной, земляникой, клубникой, вишней, яблоками и грушами. Жителям, которые вешают скворечники, советуют выбирать места подальше от теплиц и огородов, отдавая предпочтение дворам и лесопарковым зонам, где нет плодово-ягодных растений», – отметили в министерстве.Если скворечник уже установлен на участке, и хозяин не хочет его перемещать, можно попробовать защитить урожай. Для этого лучше использовать отпугивающие приспособления. Это, например, такие блестящие и гремящие предметы, как крышки от банок, старые компакт-диски, куски хромированного железа, соединённые вместе и подвешенные на верёвке. Такие меры помогут отпугнуть птиц и сохранить урожай в целости.
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Лора Луганская