В Москве раскрыли убийство женщины 32-летней давности

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Сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство женщины, совершенное в 1992 году, и предъявили обвинение фигуранту. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, пишет ТАСС.
Инцидент произошел 8 ноября 1992 года, когда в квартире жилого дома на 2-м Амбулаторном проезде было найдено тело молодой женщины с признаками насильственной смерти. Эксперты выявили множественные ссадины, кровоподтеки и странгуляционную борозду на шее жертвы.
Несмотря на то что преступление не удалось раскрыть по горячим следам, последующие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия помогли установить личность подозреваемого. Выяснилось, что на момент убийства злоумышленнику было 28 лет. Он распивал алкоголь в квартире со своей знакомой. В этом же помещении находилась погибшая, с которой у мужчины произошел конфликт, переросший в драку.
После того как ссора утихла, фигурант вместе со знакомой решили проводить женщину домой. Однако уже у нее дома конфликт вновь вспыхнул, что привело к тому, что мужчина задушил жертву.
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Несмотря на то что преступление не удалось раскрыть по горячим следам, последующие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия помогли установить личность подозреваемого. Выяснилось, что на момент убийства злоумышленнику было 28 лет. Он распивал алкоголь в квартире со своей знакомой. В этом же помещении находилась погибшая, с которой у мужчины произошел конфликт, переросший в драку.
После того как ссора утихла, фигурант вместе со знакомой решили проводить женщину домой. Однако уже у нее дома конфликт вновь вспыхнул, что привело к тому, что мужчина задушил жертву.
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Дарья Осипова